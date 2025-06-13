علاقة رومانسية .. تعليق مثير من مدرب الأهلي بشأن ضم رونالدو لمواجهة ميسي

تحدث الإسباني خويسه ريبيرو، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، عن أنباء مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الأهلي، في انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.



وقال ريبيرو في تصريحات عبر صحيفة "أس" الإسبانية: ": "كان هناك الكثير من الحديث عن مشاركة كريستيانو رونالدو في كأس العالم، حتى مع الأهلي، ليتمكن من اللعب ضد ميسي مرة أخرى، وفي النهاية... لمَ لا؟ هذا ترفيه، إنه عرضٌ استعراضي".



وأضاف: "المسؤولون عن كل هذا يحاولون تحقيقه، والفرق التي تملك المال الكافي ستجد طريقةً لذلك، لا أقول إنه صواب أو خطأ، لكنني أعتقد أنه سيصبح أمرًا طبيعيًا في هذا النوع من المسابقات".

مشاركة رونالدو مع الأهلي



واختتم: "لا أعتقد أن الأمر جيد أو سيء. ماذا يريد الناس؟ هل يريدون رؤية رونالدو ضد ميسي؟ لمَ لا نمنحهم إياه؟ إذا سألتني عن رؤيتي، فربما تكون أكثر رومانسية. ولكن إذا كانت هذه هي القواعد، فجميعنا نلتزم بها".