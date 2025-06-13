كريستيانو رونالدو سفيراً عالمياً لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية اختيار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، سفيراً رسمياً للنسخة الثانية من البطولة العالمية، المقرر انطلاقها في الرياض خلال الفترة من 7 يوليو إلى 24 أغسطس 2025.

يمثل انضمام رونالدو إضافة نوعية لهذا الحدث، الذي يُعد الأكبر في تاريخ الألعاب والرياضات الإلكترونية، ويأتي هذا التعاون ليجسد تقاطعاً ملحوظاً بين الرياضة التقليدية والافتراضية، ويعزز من زخم البطولة، التي تعد منصة عالمية لاستكشاف المواهب والابتكار في صناعة الألعاب.

رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البطولة، علق قائلاً:

"رونالدو يجسد القيم التي نسعى لإبرازها: الاحترافية، الانضباط، والسعي المستمر نحو القمةـ وجوده معنا سيكون له تأثير إيجابي ضخم في ربط جماهير الرياضة الكلاسيكية بعالم الرياضات الإلكترونية، وإلهام الجيل الجديد من اللاعبين."

بصفته سفيراً رسمياً، سيقود كريستيانو رونالدو الحملة الترويجية العالمية للبطولة، ويشارك في أبرز الفعاليات على مدار سبعة أسابيع داخل "بوليفارد سيتي" بالرياض، كما سيظهر كـ"شخصية افتراضية" داخل لعبة FATAL FURY: City of the Wolves، وهي واحدة من 25 بطولة رئيسية ضمن جدول المنافسات.

ويتوقع أن يسهم رونالدو، بفضل قاعدة جماهيرية تتجاوز مليار متابع عبر وسائل التواصل، في جذب جماهير جديدة وتعزيز الحضور العالمي للبطولة.

رونالدو عبر عن حماسته قائلاً:"الرياضة في تطور دائم، والرياضات الإلكترونية تمثل مستقبل قطاعي الرياضة والترفيه. أرى في لاعبي هذا المجال نفس الشغف والإصرار الذي عشته طوال مسيرتي الكروية."

العلاقة بين رونالدو والبطولة لم تبدأ اليوم، إذ شارك في الإعلان العالمي لإطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية عام 2023، كما حضر ختام نسختها الأولى في 2024، التي شهدت تتويج الفريق السعودي "فالكونز" بلقب الأندية، وساهم حضوره وتفاعله الواسع عبر المنصات الرقمية في تعزيز الوعي بالبطولة ورؤيتها.

تنطلق النسخة الثانية من البطولة بمشاركة أكثر من:

2,000 لاعب محترف

200 نادٍ رياضي

يمثلون أكثر من 100 دولة

في 25 بطولة تغطي 24 لعبة مختلفة

وتبلغ الجوائز المالية الإجمالية للبطولة أكثر من 70 مليون دولار أمريكي، لتؤكد المملكة مكانتها كمركز عالمي لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية.

سيعرض وثائقي خاص من خمس حلقات بعنوان "كأس العالم للرياضات الإلكترونية: الطريق إلى القمة"، من إخراج ر. ج. كاتلر الحائز على جائزة إيمي، عبر منصة Prime Video، ليسلط الضوء على كواليس النسخة الأولى من البطولة، مع حلقات تُبث أسبوعياً.