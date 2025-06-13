قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار الوادي الجديد| ميكنة صندوق استصلاح الأراضي.. و107مستفيدين من قرعة تسمين الماشية
ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون وميلوني التصعيد بين إسرائيل وإيران
ما هي صيغة دعاء القنوت ومتى يقال؟.. الإفتاء تحدد كلماته وأفضل وقت له
حمادة هلال وسبايسي ميكس يتألقون في حفل القاهرة الجديدة | صور
طريقة عمل اللحمة بالبرقوق
أول جلسة لمعارضة نجل محمد رمضان على إيداعه فى دار رعاية.. الخميس
تحذير عاجل من الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
المالية: تبكير صرف مرتبات شهر يونيو إلى هذا الموعد
هلال سالم: الزمالك يتمتع بشعبية جارفة في الإمارات
فتوح أحمد: الكرة المصرية في أزمة..وسأتقدم بمقترحات تنعش خزينة الزمالك
الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير منشأة لتحويل اليورانيوم في أصفهان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أفراح سيراميكا كليوباترا.. التتويج بكأس الرابطة للمرة الثالثة يجعله البطل الأوحد

سيراميكا كيلوباترا بعد التتويج بكأس عاصمة مصر
سيراميكا كيلوباترا بعد التتويج بكأس عاصمة مصر
حمزة شعيب

عمّت الفرحة نادي سيراميكا كليوباترا بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية "عاصمة مصر" للمرة الثالثة على التوالي، محققًا بذلك إنجازًا تاريخيًا يجعله البطل الأوحد لهذه البطولة منذ تأسيسها.

جاء هذا التتويج المستحق بعد فوز الفريق على البنك الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي استضافها استاد السلام.

وتكللت جهود لاعبي سيراميكا كليوباترا بهدفين حاسمين في مرمى البنك الأهلي، وافتتح التسجيل لاعب خط الوسط المتألق محمد رضا بوبو في الدقيقة 40 من عمر المباراة، ليمنح فريقه الأسبقية.

 وعزز النتيجة المهاجم فخري لاكاي بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 79، مؤكدًا هيمنة سيراميكا كليوباترا على اللقاء وحصده للقب بجدارة.

ثلاثية تاريخية تؤكد ريادة البطولة

لم يكن هذا الفوز مجرد تتويج بلقب، بل هو إنجاز يعكس استمرارية وتفوق سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة:

  • اللقب الأول (2023): جاء بعد فوز كبير على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في النهائي.
  • اللقب الثاني (2024): كرر الفريق إنجازه بتغلبه على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في نهائي النسخة الثانية.
  • اللقب الثالث (2025): تأكيدًا لهيمنته، حصد الفريق اللقب الثالث بفوزه على البنك الأهلي بثنائية نظيفة.

مكافآت وجوائز خاصة وموعد مع الأهلي في السوبر

لا يقتصر احتفال سيراميكا كليوباترا على الكأس فقط، فقد ضمن هذا الفوز مشاركته في بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، ليثبت حضوره القوي في هذا المحفل الهام. 

كما سيحصل النادي على مكافأة مالية قدرها 10 ملايين جنيه مصري، بعد زيادة جوائز البطولة في نسختها الحالية، بينما ينال البنك الأهلي 4 ملايين جنيه.

وبهذا التتويج، يضرب سيراميكا كليوباترا موعدًا مثيرًا مع النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر المقبلة، والتي من المقرر أن تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دعم ورؤية مستقبلية من محمد أبو العينين

عبر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس نادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته وفخره الكبير بهذا الإنجاز. 

في مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، أشاد أبو العينين بالأداء "الرجولي والمميز" للاعبين، وبجودة الأهداف التي سُجلت، مؤكدًا أن الفريق كان "على قدر المسؤولية ورفع رأسي".

وأوضح أبو العينين أنه أرسل مقطع فيديو تحفيزي للاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي، مؤكدًا على حرص الإدارة على دعم الفريق.

 كما كشف عن خطة رياضية مستقبلية طموحة، تشمل التوسع وإنشاء نادٍ جديد لألعاب أخرى، مؤكدًا دعم الإدارة للاعبين الطامحين للاحتراف العالمي.

وأثنى أبو العينين على تطور الكرة المصرية، مهنئًا الأهلي على مشاركته في المونديال، وبيراميدز على تتويجه بدوري الأبطال، والزمالك على فوزه بكأس مصر. 

واختتم كلمته بتوجيه الشكر للمدير الفني علي ماهر على إدارته "بكفاءة عالية" للمباراة، وللمدير الإداري معتز البطاوي على دوره في هذا الإنجاز.

سيراميكا كليوباترا كأس الرابطة المصرية كأس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء الأحياء لـ2 ثانوي وإضافة مادة "التاريخ الوطني؟|التعليم تكشف الحقيقة

مطار القاهرة

توجيه حكومي.. مطار القاهرة يخلي أكثر من 10 آلاف حقيبة وطرد من المخازن| شاهد

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

الفنانة ملك أحمد زاهر

الدكاترة مش عارفين عندي إيه | ملك زاهر توجّه رسالة مؤثرة لمتابعيها

زلزال

زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب السعودية والخليج العربي

ترشيحاتنا

إيران

متخصص: إيران تعاني من اختراق أمني منذ سنوات

المرشد الإيرانى

خبير: إسرائيل قد تلجأ لإغتيال المرشد الأعلى الإيرانى

نتنياهو

باحث: حكومة إسرائيل ترى في الظرف الراهن فرصة لحسم عدة ملفات

بالصور

حمادة هلال وسبايسي ميكس يتألقون في حفل القاهرة الجديدة | صور

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

طريقة عمل اللحمة بالبرقوق

عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش زي المحلات بخطوات بسيطة

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش

النقابات الفنية تشكر جبار جودي بعد مساعدة إلهام شاهين وهالة سرحان بالعراق

الهام شاهين وهالة سرحان
الهام شاهين وهالة سرحان
الهام شاهين وهالة سرحان

فيديو

اسما شريف منير

أسما شريف منير: كل ست حرة وعيب نحاكم الناس من بلكونة أخلاقنا الشخصية

فضل شاكر

الحب وبس .. فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه

أنغام

هو انت مين.. أنغام تبدأ حفلها في مدينة الخبر السعودية

نور عمرو دياب

بعد ما غنلها صدقنى خلاص بصوته .. حبيب نور ابنة الهضبة الغامض يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد