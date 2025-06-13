أفراح سيراميكا كليوباترا.. التتويج بكأس الرابطة للمرة الثالثة يجعله البطل الأوحد

عمّت الفرحة نادي سيراميكا كليوباترا بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية "عاصمة مصر" للمرة الثالثة على التوالي، محققًا بذلك إنجازًا تاريخيًا يجعله البطل الأوحد لهذه البطولة منذ تأسيسها.

جاء هذا التتويج المستحق بعد فوز الفريق على البنك الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي استضافها استاد السلام.

وتكللت جهود لاعبي سيراميكا كليوباترا بهدفين حاسمين في مرمى البنك الأهلي، وافتتح التسجيل لاعب خط الوسط المتألق محمد رضا بوبو في الدقيقة 40 من عمر المباراة، ليمنح فريقه الأسبقية.

وعزز النتيجة المهاجم فخري لاكاي بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 79، مؤكدًا هيمنة سيراميكا كليوباترا على اللقاء وحصده للقب بجدارة.

ثلاثية تاريخية تؤكد ريادة البطولة

لم يكن هذا الفوز مجرد تتويج بلقب، بل هو إنجاز يعكس استمرارية وتفوق سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة:

اللقب الأول (2023): جاء بعد فوز كبير على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في النهائي.

اللقب الثاني (2024): كرر الفريق إنجازه بتغلبه على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في نهائي النسخة الثانية.

اللقب الثالث (2025): تأكيدًا لهيمنته، حصد الفريق اللقب الثالث بفوزه على البنك الأهلي بثنائية نظيفة.

مكافآت وجوائز خاصة وموعد مع الأهلي في السوبر

لا يقتصر احتفال سيراميكا كليوباترا على الكأس فقط، فقد ضمن هذا الفوز مشاركته في بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، ليثبت حضوره القوي في هذا المحفل الهام.

كما سيحصل النادي على مكافأة مالية قدرها 10 ملايين جنيه مصري، بعد زيادة جوائز البطولة في نسختها الحالية، بينما ينال البنك الأهلي 4 ملايين جنيه.

وبهذا التتويج، يضرب سيراميكا كليوباترا موعدًا مثيرًا مع النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر المقبلة، والتي من المقرر أن تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دعم ورؤية مستقبلية من محمد أبو العينين

عبر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس نادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته وفخره الكبير بهذا الإنجاز.

في مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، أشاد أبو العينين بالأداء "الرجولي والمميز" للاعبين، وبجودة الأهداف التي سُجلت، مؤكدًا أن الفريق كان "على قدر المسؤولية ورفع رأسي".

وأوضح أبو العينين أنه أرسل مقطع فيديو تحفيزي للاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي، مؤكدًا على حرص الإدارة على دعم الفريق.

كما كشف عن خطة رياضية مستقبلية طموحة، تشمل التوسع وإنشاء نادٍ جديد لألعاب أخرى، مؤكدًا دعم الإدارة للاعبين الطامحين للاحتراف العالمي.

وأثنى أبو العينين على تطور الكرة المصرية، مهنئًا الأهلي على مشاركته في المونديال، وبيراميدز على تتويجه بدوري الأبطال، والزمالك على فوزه بكأس مصر.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر للمدير الفني علي ماهر على إدارته "بكفاءة عالية" للمباراة، وللمدير الإداري معتز البطاوي على دوره في هذا الإنجاز.