كأس العالم للأندية.. جدول مباريات تشيلسي ومواجهة مرتقبة مع الترجي التونسي

يتأهب نادي تشيلسي الإنجليزي للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

مجموعة تشيلسي في مونديال الأندية

أوقعت القرعة تشيلسي في المجموعة الرابعة، إلى جانب فرق قوية ومتنوعة من قارات مختلفة، وهي:

فلامنجو البرازيلي

الترجي التونسي

لوس أنجلوس الأمريكي

وتُعد هذه المجموعة من بين المجموعات الأكثر سخونة في البطولة، نظرًا لقوة المنافسين وتاريخهم القاري.

جدول مباريات تشيلسي في دور المجموعات

تشيلسي × لوس أنجلوس

16 يونيو

10 مساءً بتوقيت القاهرة

تشيلسي × فلامنجو

20 يونيو

9 مساءً بتوقيت القاهرة

تشيلسي × الترجي

25 يونيو

4 صباحًا بتوقيت القاهرة

قائمة تشيلسي الرسمية لمونديال الأندية 2025

أعلن الجهاز الفني لتشيلسي بقيادة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن قائمة الفريق التي ستخوض البطولة، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى

روبرت سانشيز

مايك بينديرس

فيليب يورجينسن

جاجا سلونينا

خط الدفاع

مارك كوكوريا

توسِن أدرابيويو

بينوا بادياشيل

ليفي كولويل

مامادو سار

كيرنان ديوسبوري هال

تريفوه تشالوباه

ريس جيمس

مالو جوستو

جوش أتشيمبونج

آرون أنسيلمينو

خط الوسط

إنزو فيرنانديز

كول بالمر

داريو إيسوجو

مويسيس كايسيدو

روميو لافيا

أندري سانتوس

بيدرو نيتو

خط الهجوم

ليام ديلاب

نوني مادويكي

نيكولاس جاكسون

كريستوفر نكونكو

مارك جويو

تيريك جورج

تشيلسي يدخل البطولة بطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب، خاصةً أنه سبق له التتويج بلقب مونديال الأندية في نسخة 2021، ويأمل في إعادة الإنجاز في النسخة الموسعة التي تقام لأول مرة بهذا الشكل.