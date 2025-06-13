مرشح لتدريب الزمالك.. من هو البرتغالي ألكسندر سانتوس ؟

تعمل إدارة نادي الزمالك على قدم وساق من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية، في إطار خطة إعادة بناء الفريق الأول لكرة القدم واستعادة هيبته على المستويين المحلي والقاري، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

مفاوضات جادة مع سانتوس

ضمن الخيارات المطروحة، دخل البرتغالي ألكسندر سانتوس دائرة الترشيحات بقوة لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض.

سانتوس يُعد من الأسماء المعروفة في الكرة العربية، ويملك خبرة سابقة في الدوري المصري، إذ سبق له العمل كمساعد للمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو خلال فترته مع الأهلي، إلى جانب العمل معه في عدة تجارب أخرى داخل أندية ومنتخبات مثل:

منتخب السعودية

الوحدة السعودي

بورتو وبراجا البرتغاليين

الشارقة الإماراتي

كما سبق لـ سانتوس تولي المسؤولية الفنية لفريق بترو أتلتيكو الأنجولي في الفترة من أغسطس 2021 حتى يونيو 2024، ودرّب أيضًا فريق الصفاقسي التونسي لفترة قصيرة خلال النصف الثاني من عام 2024.

شوبير يكشف آخر تطورات الملف

وفي سياق متصل، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات ملف المدير الفني الجديد للزمالك، مشيرًا إلى أن الجماهير البيضاء تترقب الإعلان الرسمي في ظل رغبتها في طي صفحة الموسم الماضي سريعًا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية:"بدأت قصة المدرب في الزمالك، وهي قصة جماهيرية مهمة جدًا. البعض يطالب ببقاء الكابتن أيمن الرمادي بعدما قاد الفريق في ظروف صعبة وحقق انتصارًا على بطل إفريقيا وتوّج بكأس مصر، لكن الاتجاه الأقرب حتى الآن هو التعاقد مع مدرب أجنبي".

وأضاف شوبير:"برز اسم البرتغالي ألكسندر سانتوس في الساعات الأخيرة، هو مدرب يعرف أجواء الكرة المصرية جيدًا، وأدار فريق الجيش الملكي المغربي مؤخرًا. إدارة الزمالك تتحرك بشكل مكثف في هذا الملف، وتسعى لحسمه سريعًا كي يقود فترة الإعداد ويُشرف على اختيار الصفقات".

واختتم شوبير حديثه بالإشارة إلى أن هناك أسماء أخرى مرشحة، منها البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، إلى جانب عدد من السير الذاتية التي تخضع للدراسة حاليًا.