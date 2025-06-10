رونالدو ومحرز وفيرمينيو يتنافسون على الأفضل بدوري أبطال آسيا للنخبة

في خطوة تهدف إلى تفعيل مشاركة الجماهير، أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استفتاءً لاختيار أفضل لاعب في نسخة 2024-2025 من دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد تتويج أهلي جدة باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.
أبرز المرشحين للجائزة:
1. رياض محرز.. (الأهلي السعودي):
- قاد فريقه للتتويج باللقب القاري
- ساهم بتسجيل 9 أهداف وصنع 8 أخرى
- قدم أداءً مميزاً في المباراة النهائية
2. كريستيانو رونالدو.. (النصر السعودي):
- سجل 8 أهداف في 8 مباريات
- أبدع رغم تخطيه سن الأربعين
- قاد فريقه لأدوار متقدمة قبل الخروج من نصف النهائي
3. سالم الدوسري.. (الهلال السعودي):
- صاحب الـ10 أهداف في البطولة
- قدم تمريرتين حاسمتين
- حافظ على مستواه المتميز رغم خروج فريقه
4. روبرتو فيرمينو.. (الأهلي السعودي):
- سجل 6 أهداف وصنع 7 أخرى
- كان عاملاً أساسياً في تحقيق اللقب
- تميز بأدائه في المباراة النهائية
5. أندرسون لوبيز .. يوكوهاما مارينوس:
- سجل 9 أهداف في 10 مباريات
- صنع 5 أهداف لفريقه
- ساهم في تقدم فريقه لأدوار متقدمة
لائحة المرشحين الكاملة:
- سوتا ميورا (كاواساكي)
- جاسير أساني (جوانجو)
- نيل إيثريدج (بوريرام يونايتد)
- أكرم عفيف (السد)
- مارسينيو (كاواساكي)
يأتي هذا الاستفتاء بعد نسخة مميزة من البطولة القارية، حيث توج الأهلي السعودي بطلاً للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كاواساكي الياباني بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.