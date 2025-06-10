رونالدو ومحرز وفيرمينيو يتنافسون على الأفضل بدوري أبطال آسيا للنخبة

في خطوة تهدف إلى تفعيل مشاركة الجماهير، أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استفتاءً لاختيار أفضل لاعب في نسخة 2024-2025 من دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد تتويج أهلي جدة باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

أبرز المرشحين للجائزة:

1. رياض محرز.. (الأهلي السعودي):

- قاد فريقه للتتويج باللقب القاري

- ساهم بتسجيل 9 أهداف وصنع 8 أخرى

- قدم أداءً مميزاً في المباراة النهائية

2. كريستيانو رونالدو.. (النصر السعودي):

- سجل 8 أهداف في 8 مباريات

- أبدع رغم تخطيه سن الأربعين

- قاد فريقه لأدوار متقدمة قبل الخروج من نصف النهائي

3. سالم الدوسري.. (الهلال السعودي):

- صاحب الـ10 أهداف في البطولة

- قدم تمريرتين حاسمتين

- حافظ على مستواه المتميز رغم خروج فريقه

4. روبرتو فيرمينو.. (الأهلي السعودي):

- سجل 6 أهداف وصنع 7 أخرى

- كان عاملاً أساسياً في تحقيق اللقب

- تميز بأدائه في المباراة النهائية

5. أندرسون لوبيز .. يوكوهاما مارينوس:

- سجل 9 أهداف في 10 مباريات

- صنع 5 أهداف لفريقه

- ساهم في تقدم فريقه لأدوار متقدمة

لائحة المرشحين الكاملة:

- سوتا ميورا (كاواساكي)

- جاسير أساني (جوانجو)

- نيل إيثريدج (بوريرام يونايتد)

- أكرم عفيف (السد)

- مارسينيو (كاواساكي)

يأتي هذا الاستفتاء بعد نسخة مميزة من البطولة القارية، حيث توج الأهلي السعودي بطلاً للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كاواساكي الياباني بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.