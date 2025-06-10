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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو ومحرز وفيرمينيو يتنافسون على الأفضل بدوري أبطال آسيا للنخبة

رونالدو
رونالدو
إسلام مقلد

في خطوة تهدف إلى تفعيل مشاركة الجماهير، أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استفتاءً لاختيار أفضل لاعب في نسخة 2024-2025 من دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد تتويج أهلي جدة باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

أبرز المرشحين للجائزة:

1. رياض محرز.. (الأهلي السعودي):

- قاد فريقه للتتويج باللقب القاري
  - ساهم بتسجيل 9 أهداف وصنع 8 أخرى
  - قدم أداءً مميزاً في المباراة النهائية

2. كريستيانو رونالدو.. (النصر السعودي):

- سجل 8 أهداف في 8 مباريات
  - أبدع رغم تخطيه سن الأربعين
  - قاد فريقه لأدوار متقدمة قبل الخروج من نصف النهائي

3. سالم الدوسري.. (الهلال السعودي):

- صاحب الـ10 أهداف في البطولة
  - قدم تمريرتين حاسمتين
  - حافظ على مستواه المتميز رغم خروج فريقه

4. روبرتو فيرمينو.. (الأهلي السعودي):

- سجل 6 أهداف وصنع 7 أخرى
  - كان عاملاً أساسياً في تحقيق اللقب
  - تميز بأدائه في المباراة النهائية

5. أندرسون لوبيز .. يوكوهاما مارينوس:

- سجل 9 أهداف في 10 مباريات
  - صنع 5 أهداف لفريقه
  - ساهم في تقدم فريقه لأدوار متقدمة

لائحة المرشحين الكاملة:

- سوتا ميورا (كاواساكي)
- جاسير أساني (جوانجو)
- نيل إيثريدج (بوريرام يونايتد)
- أكرم عفيف (السد)
- مارسينيو (كاواساكي)

يأتي هذا الاستفتاء بعد نسخة مميزة من البطولة القارية، حيث توج الأهلي السعودي بطلاً للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كاواساكي الياباني بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رياض محرز كريستيانو رونالدو

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