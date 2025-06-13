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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سواريز: لا مكان للمباريات السهلة في كأس العالم للأندية

سواريز
سواريز

أعرب النجم الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن تطلعه لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن البطولة ستكون صعبة للغاية، ولا تحتمل الاستهانة بأي منافس، لما تضمه من أندية قوية وتجارب كروية متنوعة.

وقال سواريز في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "اللعب في كأس العالم للأندية سيكون تجربة خاصة وصعبة، ولا توجد مباريات سهلة في هذه البطولة التي تضم فرقًا قوية جدًا، وعلينا دراسة منافسينا والاستعداد بشكل أفضل".

ويستهل سواريز مشواره مع إنتر ميامي في البطولة العالمية بمواجهة مرتقبة أمام الأهلي المصري، فجر الأحد المقبل، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بنظامها الموسع.

وتطرق سواريز خلال تصريحاته إلى مشاعر الفخر التي تعم بلاده، قائلاً: "استضافة أوروجواي لمباراة في كأس العالم 2030 تكريم مستحق، بعد استضافة أول نسخة عام 1930، وهذا أمر مميز لنا كأوروجويانيين، وسيكون حدثًا رائعًا واستثنائيًا، ولحظة تاريخية وفرصة مذهلة".

وعن التطور الذي يشهده نادي إنتر ميامي منذ انضمام ليونيل ميسي ورفاقه، أوضح سواريز: "التأثير الذي أحدثه ميسي واللاعبون الآخرون ساهم بشكل كبير في تطوير الفئات السنية داخل النادي، والنمو الملحوظ الذي شهدته الأكاديميات في الفترة الأخيرة يرفع سقف التوقعات بشأن مستقبل الفريق".

ويستعد إنتر ميامي بقيادة المدير الفني الأرجنتيني تاتا مارتينو لخوض غمار البطولة بطموحات كبيرة، في ظل امتلاكه مجموعة من النجوم أبرزهم ميسي وسواريز وبوسكيتس وألبا، وسط ترقب عالمي لمواجهة الأهلي التي تُعد واحدة من أكثر المواجهات المرتقبة في افتتاح البطولة.

ويعكس حديث سواريز حجم المسؤولية التي تقع على كاهل فريقه، خاصة في ظل تزايد تطلعات الجماهير الأمريكية والعالمية، التي تنتظر أداءً يوازي القيمة الإعلامية والنجومية التي يضمها إنتر ميامي في صفوفه.

لويس سواريز سواريز إنتر ميامي الأمريكي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بطولة كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية

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