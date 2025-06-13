أبو العينين يشكر الخطيب ومحسن صلاح وفرج عامر لتهنئتهم سيراميكا كليوباترا على الفوز بكأس العاصمة

تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بجزيل الشكر إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، والمهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، والمهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على تهنئتهم لنادي سيراميكا كليوباترا، بمناسبة فوزه بكأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي، في إطار الروح الرياضية الطيبة التي تجمع نادي سيراميكا كليوباترا مع كل الأندية المصرية.

وقدم النادي الأهلي ومجلس الإدارة، التهاني إلى نادي سيراميكا كليوباترا ومجلس إدارته برئاسة النائب محمد أبو العينين، بمناسبة الحصول على بطولة كأس عاصمة مصر، متمنين لهم دوام التوفيق والتميز والازدهار.

ثلاثية تاريخية تؤكد ريادة البطولة

لم يكن هذا الفوز مجرد تتويج بلقب، بل هو إنجاز يعكس استمرارية وتفوق سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة: