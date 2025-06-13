محمد علي بن رمضان: عرض الأهلي حسم قراري.. وهذا موقفي من الترجي

كشف اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، المنضم حديثًا إلى صفوف النادي الأهلي المصري، عن كواليس انتقاله إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الأخيرة، مؤكدًا أن حسم الصفقة تم بسرعة، دون أي مفاوضات مع ناديه السابق الترجي التونسي.

وقال بن رمضان إن عرض الأهلي كان مغريًا ومميزًا من كافة الجوانب، سواء على مستوى الطموحات أو البيئة الاحترافية داخل النادي، مضيفًا:"الأهلي نادٍ كبير، يملك بنية احترافية أوروبية بكل معنى الكلمة. عندما وصلني العرض، لم أستغرق وقتًا طويلًا في التفكير، كان القرار واضحًا بالنسبة لي".

لا تواصل من الترجي.. ولا صحة للشائعات

ونفى لاعب الوسط الدولي ما تم تداوله بشأن رفضه العودة إلى صفوف الترجي، مؤكدًا أن النادي التونسي لم يتقدم بأي عرض رسمي لاستعادته:"لم يكن هناك أي اتصال أو عرض رسمي من الترجي، وبالتالي ما قيل عن رفضي اللعب لهم مجددًا لا أساس له من الصحة".

يذكر أن انتقال محمد علي بن رمضان إلى الأهلي جاء ضمن خطة دعم موسعة للفريق، شملت التعاقد مع عدة أسماء بارزة، أبرزهم محمود حسن تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو، وحمدي فتحي، وأحمد رمضان بيكهام، في إطار التحضير للموسم الجديد ومنافسات كأس العالم للأندية 2025.