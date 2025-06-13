ميسي: كأس العالم للأندية تجربة فريدة وفرصة للتنافس مع الأقوى عالميا

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، أن بطولة كأس العالم للأندية 2025 تمثل محطة استثنائية في مسيرته، مشيرًا إلى أنه متحمس للمشاركة فيها ومواجهة نخبة الأندية من مختلف القارات، في ظل ارتفاع مستوى التنافس والاهتمام الجماهيري.

وتأتي تصريحات ميسي في إطار الاستعداد لانطلاق منافسات البطولة، التي تُفتتح فجر الأحد المقبل بمواجهة مرتقبة بين الأهلي المصري وإنتر ميامي، في نسخة تاريخية تُقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها شبكة Deporte Total USA: "إنها بطولة رائعة، وأنا متحمس للغاية للمشاركة فيها. التوقعات هنا مختلفة عمّا اعتدته مع الفرق الأخرى، لكنني متشوق لخوض المنافسة ضد الأفضل، ومحاولة تقديم أداء مميز."

واستعاد نجم برشلونة السابق ذكرياته مع البطولة، التي سبق أن توّج بها ثلاث مرات أعوام 2010، 2012، و2016، مؤكدًا أن الطابع الجديد للمسابقة سيمنحها زخماً أكبر.

وأضاف: "هذه بطولة تجذب فرقًا كبيرة من مختلف أنحاء العالم، وتضم لاعبين مهمين يتطلّع الجمهور لمشاهدتهم. إنها فرصة استثنائية لرؤية الأفضل، أو لنقل الكثير من الأفضل، في مكان واحد هنا في الولايات المتحدة."

وأشار ميسي إلى أن البطولة تكتسب أهمية خاصة لفرق أمريكا الجنوبية والفرق من خارج أوروبا، حيث تمنحها فرصة نادرة للاحتكاك بأندية الصف الأول عالميًا.

وتابع: "إنها تمثل تجربة مميزة لفرق أمريكا الجنوبية وغيرها من القارات، للتنافس مع الأندية الأوروبية والفرق العالمية الكبرى التي تضم أفضل اللاعبين."

وختم ميسي تصريحاته بالتأكيد على القيمة الجماهيرية للبطولة، قائلًا: "إنها تجربة فريدة لكل لاعب، وفرصة مذهلة للجماهير التي ستحضر إلى الملاعب للاستمتاع بكرة القدم على أعلى مستوى."

وتترقب جماهير الساحرة المستديرة حول العالم افتتاح البطولة، في ظل مشاركة كوكبة من الأندية الكبرى، على رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي والأهلي وإنتر ميامي وبورتو وبوكا جونيورز، في نسخة غير مسبوقة من حيث الحجم والمنافسة.