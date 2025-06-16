مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية.. شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة بالميراس البرازيلي ضد بورتو البرتغالي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام حاليًا على ملعب “ميتلايف” بمدينة نيويورك الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.





أداء متوازن في الشوط الأول



شهدت الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء ندية واضحة بين الفريقين، حيث تبادلا الهجمات والفرص دون أن يتمكنا من هز الشباك. ورغم المحاولات الهجومية من الطرفين، غابت الفاعلية أمام المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

اهتمام جماهيري من مشجعي الأهلي

تحظى هذه المواجهة بمتابعة خاصة من جماهير النادي الأهلي المصري، نظرًا لوقوع الفريقين ضمن المجموعة الأولى التي تضم كذلك فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. ويأمل جمهور الأهلي في معرفة مصير المنافسين بالمجموعة بعد تعادل فريقهم بدون أهداف مع إنتر ميامي فجر الأحد، في مباراة متكافئة شهدت فرصًا ضائعة من الجانبين.

تشكيلة بالميراس في مواجهة بورتو



دخل فريق بالميراس اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ويفرتون

خط الدفاع: أجوستين جياي، جوستافو، موريلو

خط الوسط: فيليبي أندرسون، ريتشارد ريوس، أنيبال مورينو، بيكريز

الهجوم: إستيفاو، ماوريسيو، فيتور روكي



استمرار المنافسة في المجموعة الأولى



من المنتظر أن تزداد الإثارة في الجولات المقبلة من المجموعة الأولى، في ظل التكافؤ الكبير بين الفرق الأربعة. وتُقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 13 يوليو المقبل، وسط مشاركة أندية من مختلف القارات في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية.



