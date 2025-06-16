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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبد القادر يرفض الإعارة مجددا ويتمسك بتحديد مصيره مع الأهلي

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور خلال تصريحاته في برنامج ستاد المحور عن آخر تطورات موقف اللاعب أحمد عبد القادر، نجم النادي الأهلي، بعد انتهاء فترة إعارته لنادي قطر القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


 


 

عبد القادر غاب عن كأس العالم للأندية بسبب الإصابة

أوضح الغندور أن عبد القادر لم يكن حاضرًا مع النادي الأهلي خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم للأندية، وذلك بسبب تعرضه لإصابة قوية تمثلت في تمزق بالعضلة الخلفية، وهو ما حال دون انضمامه لقائمة الفريق المشاركة في البطولة العالمية.

اللاعب يرفض الإعارة أو الدخول في صفقة تبادلية

وأشار خالد الغندور، إلى أن اللاعب أعلن موقفه بشكل واضح لإدارة النادي الأهلي، حيث رفض تمامًا فكرة الإعارة مجددًا أو أن يكون جزءًا من صفقة تبادلية مع أي نادٍ آخر، وشدد اللاعب على رغبته في تحديد مصيره بوضوح خلال الفترة الحالية، مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.

إما العودة للفريق أو فسخ التعاقد
 

ونقل الغندور أن عبد القادر طالب مسؤولي الأهلي باتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله، إما العودة إلى صفوف الفريق الأول خلال الموسم المقبل، أو فسخ التعاقد بالتراضي مع ترك الحرية الكاملة له لاختيار خطوته التالية في مسيرته الاحترافية.

اللاعب ينتظر قرار الإدارة النهائي

يُنتظر خلال الأيام المقبلة أن تُحسم إدارة الأهلي الموقف النهائي للاعب، في ظل تمسكه بالعودة إلى الفريق أو الرحيل بشكل نهائي. ويبدو أن عبد القادر يرغب في الاستقرار الرياضي وعدم التنقل بين الأندية على سبيل الإعارة، خاصة مع استعادته لعافيته بعد الإصابة.

ويبقى القرار في يد إدارة الأهلي ومدى حاجتها الفنية للاعب في الفترة المقبلة، في ظل وجود عدد من الأسماء المميزة في مركزه.

أحمد عبدالقادر الأهلي أخبار الأهلي صفقات الأهلي أخبار الرياضة

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