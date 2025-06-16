دونجا: زيزو يلعب على أى حد في الأهلي وريبيرو لم يضف شيئا

قال تامر عبد الحميد "دونجا"، نجم الزمالك السابق، إن مباراة الأهلي وإنتر ميامي كانت مزيجًا واضحًا بين رؤية المدير الفني ريكاردو ريبيرو والمساعد عماد النحاس، مشيرًا إلى أن الشوط الأول كان يمكن أن ينتهي بتفوق كاسح للأهلي لولا إهدار العديد من الفرص.

وأضاف دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"

"كنت متوقع إن الأهلي ينهي المباراة في الشوط الثاني، لكن الصورة انقلبت وسيطر إنتر ميامي على مجريات اللعب".

وتابع:"الأهلي واجه سوء توفيق كبير في الشوط الأول بعدم تسجيل أهداف، لكن الغريب أن ريبيرو لم يُغيّر شيئًا يُذكر في خطة الشوط الثاني، وظهر الفريق تائهًا بعض الشيء".

وأشاد دونجا بالمستوى الكبير الذي يقدمه أحمد سيد زيزو، قائلًا: "زيزو أقوى جناح في مصر حاليًا، لأنه قادر على اللعب أمام أي منافس ويلعب على أي حد في الأهلي".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن:"نسخة بن شرقي مع الزمالك كانت الأفضل، وزيزو تفوق حاليًا أفضل من حسين الشحات وطاهر محمد طاهر".