أمير هشام: تريزيجيه اعتذر للاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد ضياع ركلة الجزاء

كشف الاعلامي أمير هشام عن تفاصيل اعتذار اللاعب محمود حسن تريزيجيه للاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد ضياع ركلة الجزاء في مباراته ضد إنتر ميامي.

وقال أمير هشام عبر فيسبوك: "محمود حسن تريزيجيه قدم اعتذارا للاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد ركلة الجزاء، وأكد لزملائه أنه كان حريصا على أنه يفعل شيئا للفريق".

وأضاف: "اللاعب أكد أنه متقبل العقوبة، وهو تربى داخل النادي، ويعلم أنه خانه التوفيق في التصرف".

وأكد الإعلامي: "مدرب الأهلي غاضب للغاية من محمود حسن تريزيجيه، ورفض الحديث مع اللاعب، وبالتالي قد يقوم المدرب بعدم الاعتماد عليه في لقاء بالميراس البرازيلي".

وحسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبتلك النتيجة حصل الفريقان على نقطة لكل منهما في انتظار اللقاء الآخر في المجموعة الأولى بين بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

مجريات اللقاء

خلال الشوط الأول سيطر الأهلي على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل إلا أن حارس إنتر ميامي تصدّى لكرتى إمام عاشور ووسام أبو علي.

وفي الدقيقة 14 تعرّض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية خرج على إثرها باكيًا من اللقاء ليحل زيزو بديلا له.

وشهدت المباراة في الشوط الثاني سيطرة من جانب إنتر ميامي الأمريكي على مجريات المباراة وإهدار أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل.

ودفع الأهلي بتغييرين هما حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بدلا من تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان.