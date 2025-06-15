أبهر العالم أمام ميامي.. موسى: الأهلي شرفنا وميسي اختفى بفضل الدفاع

أشاد الإعلامي أحمد موسى ، بالأداء الرائع الذي قدّمه النادي الأهلي في الشوط الأول من مواجهته أمام إنتر ميامي الأمريكي، مشيرًا إلى أن الفريق المصري ظهر بمستوى عالمي يشبه منتخبات إنجلترا أو البرازيل أو إيطاليا من حيث التنظيم والتكتيك.

وأوضح موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن نجم الفريق الأمريكي ليونيل ميسي لم يتمكن من لمس الكرة سوى مرتين فقط، بفضل تألق دفاع الأهلي، وبخاصة مروان عطية الذي نجح في الحد من خطورته.

وانتقد موسى، طريقة تنفيذ ركلة الجزاء، مشيرًا إلى أن التسديد لم يكن من المفترض أن يكون من نصيب تريزيجيه، بل زيزو أولًا ثم وسام أبو علي، وقال: "قبل ما يشوط، قلت تريزيجيه هيضيعها، وده اللي حصل فعلًا".

كما أبدى استياءه من تصرف حسين الشحات في فرصة محققة باللحظات الأخيرة، مؤكدًا أن التردد تسبب في ضياعها، لكنه اختتم بالإشادة قائلًا: "الأهلي شرف الكرة المصرية، وقدم مباراة قوية تليق ببطل إفريقيا أمام فريق عالمي يضم نجم بحجم ميسي".