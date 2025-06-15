أحمد موسى: الأهلي شرَّف الكرة المصرية وأحكم قبضته على ميسي في مواجهة إنتر ميامي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلي ظهر بمستوى فني مميز خلال الشوط الأول من مباراته أمام إنتر ميامي الأمريكي، مشيدًا بالأداء المنظم والالتزام التكتيكي الذي جعل الفريق يُقارن بكبار المنتخبات العالمية مثل البرازيل وإنجلترا.

وخلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أوضح موسى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يستطع إحداث أي تأثير في اللقاء، حيث تم تقييده بشكل كبير من جانب اللاعب مروان عطية، الذي أوقف خطورته بتحركات دفاعية دقيقة.

وتحدث موسى عن ركلة الجزاء الضائعة، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر أن يسددها زيزو أو وسام أبو علي، لكن تريزيجيه خالف الترتيب وسدد الكرة، مضيفًا: "كنت متأكد إنه هيضيعها، وده اللي حصل فعلاً".

كما انتقد موسى تصرف حسين الشحات في فرصة محققة، مؤكدًا أن تردده أضاع هدفًا ثمينًا في الدقائق الأخيرة.

وفي ختام حديثه، أكد أن الأهلي لم يكن فقط ممثلًا لنفسه، بل قدم صورة مشرفة للكرة المصرية أمام فريق عالمي يضم أحد أبرز أساطير اللعبة.