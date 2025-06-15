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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة إلى مطار ميامي لمواجهة بالميراس البرازيلي

مران الأهلي
مران الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة، في طريقها إلى مطار ميامي؛ من أجل التوجه إلى مدينة نيوجيرسي، استعدادًا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

النادي الأهلي ميامي كاس العالم للاندية بالميراس البرازيلي

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