كواليس اجتماع ريبيرو مع لاعبي الأهلي بعد التعادل مع إنتر ميامي

كشف الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، تفاصيل ما دار في كواليس معسكر النادي الأهلي عقب التعادل مع فريق إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.









ريبييرو يطالب اللاعبين بتجاوز نتيجة إنتر ميامي





أكد الغندور أن البرتغالي ريكاردو ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، عقد اجتماعًا عاجلًا مع لاعبي الفريق عقب نهاية المباراة، حيث طالبهم بضرورة غلق صفحة مواجهة إنتر ميامي والتركيز على اللقاء القادم أمام بالميراس البرازيلي، والذي يُعد من أصعب التحديات في البطولة.

تحليلات فنية فردية لتطوير الأداء

أوضح الغندور أن الجهاز الفني، بقيادة ريبييرو، بدأ على الفور في تحليل أداء الفريق خلال المباراة الماضية، حيث كلف المدرب مساعديه بإعداد تقارير فنية شاملة لكل لاعب. ومن المقرر أن يحصل كل لاعب على مقطع فيديو خاص يحتوي على أبرز الأخطاء التي وقع فيها، بهدف معالجتها قبل المواجهات المقبلة.





جلسات بالفيديو وتحليل نقاط قوة وضعف بالميراس



وأشار الغندور إلى أن ريبيرو سيبدأ، اعتبارًا من اليوم، في عقد جلسات فنية بالفيديو مع اللاعبين. وتهدف هذه الجلسات إلى شرح نقاط القوة والضعف في صفوف فريق بالميراس، إلى جانب تقديم تعليمات تكتيكية تهدف إلى تحسين الأداء الجماعي داخل أرض الملعب.

حزن داخل المعسكر بسبب ضياع الفوز



واختتم الغندور حديثه مشيرًا إلى أن هناك حالة من الحزن تسود أجواء الفريق، خاصة أن اللاعبين كانوا يشعرون بأن الفوز على إنتر ميامي كان في المتناول، لكن الأخطاء الفردية وبعض القرارات داخل الملعب حالت دون تحقيق الانتصار المنتظر.



