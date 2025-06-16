الجهاز الفني لمنتخب مصر يوجه رسالة لـ إمام عاشور

وجّه حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، رسالة دعم للاعب إمام عاشور بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة فريقه الأهلي أمام إنتر ميامي، التي أقيمت أمس ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية للتوأمين حسام وإبراهيم حسن عبر موقع "إنستجرام"، صورة لإمام عاشور، مرفقة بتعليق جاء فيه: "الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن، يتمنون الشفاء العاجل للاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي إمام عاشور، والعودة سريعًا للملاعب بكامل جاهزيته."