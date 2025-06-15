شاهد.. عودة إمام عاشور إلى فندق الإقامة بعد إجراء جراحة الترقوة

أعلن الإعلامي أمير هشام، إجراء إمام عاشور لاعب الأهلي لجراحة في عضلة الترقوة، عقب إصابته في مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي بانطلاقة الفريق في بطلوة كأس العالم للأندية 2025.

ونشر الإعلامي أمير هشام، عبر حسابه على “فيس بوك”، صورا من عودة إمام عاشور إلى فندق الإقامة بعد إجراء جراحة الترقوة.

ووجه حساب النادي الأهلي، منشوراً لإمام عاشور نجم النادي بعد إصابته خلال مواجهة الفريق وإنتر ميامي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب حساب النادي على “فيس بوك”: "ننتظر عودتك سريعا إمام".

وحسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبتلك النتيجة، حصل الفريقان على نقطة لكل منهما، في انتظار اللقاء الآخر في المجموعة الأولى بين بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

مجريات اللقاء

خلال الشوط الأول سيطر الأهلي على مجريات الأمور، وأهدر أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل، إلا أن حارس إنتر ميامي تصدّى لكرتي إمام عاشور ووسام أبو علي.

وفي الدقيقة 14 تعرّض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية خرج على إثرها باكيًا من اللقاء ليحل زيزو بديلا له.

وشهدت المباراة في الشوط الثاني سيطرة من جانب إنتر ميامي الأمريكي على مجريات المباراة وإهدار أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل.