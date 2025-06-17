عندكم مشكلة.. شوبير يوجه رسالة نارية لهؤلاء بسبب الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير على بعض الإعلاميين والمشاهير، بسبب دعم الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "عايز أقول رسالة لبعض الإعلاميين والصحفيين وبعض الناس اللي عندهم صفحات، أعتقد لو محدش وقف مع الأهلي في البطولة دي تحديدًا يبقى عندك مشكلة كبيرة".

وأضاف:"أنا قولت الكلام دا قبل كدا، لو أنت كاره للأهلي عادي مفيش مشكلة خالص، بس متعلنهاش".

وختم: "الجماهير مش مشكلة، بس الناس المشاهير واللي ليهم تواجد وعندهم صفحات، المفروض تقول خيرًا أو لتصمت، لأن الصمت أحيانًا بيكون كويس".

كان الأهلي قد واجه بالميراس البرازيلي مرتين في كأس العالم للأندية 2021 و2022 ، وفي فبراير 2021 بقطر انتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، واقتنص المارد الأحمر البرونزية، وفى 8 فبراير 2022 حقق بالميراس الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في الإمارات.