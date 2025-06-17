كوكا يخضع لفحص طبي في مران الأهلي لحسم مصير مشاركته أمام بالميراس

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن أحمد نبيل كوكا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"كوكا يخضع لفحص طبي في مران الأهلي غدًا لحسم مصير مشاركته أمام بالميراس بعد شكواه من كدمة خفيفة في الركبة".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية، اليوم الثلاثاء، في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وذلك في إطار استعداداته لمباراته المرتقبة أمام فريق بالميراس البرازيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

كان الأهلي قد انتقل إلى نيوجيرسي عقب انتهاء مباراته الأولى أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، والتي أُقيمت في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، بمشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ريبيرو يسعى لتصحيح الأخطاء

يقود الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران اليوم، واضعًا نصب عينيه تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الأول، وعلى رأسها القصور الدفاعي وإهدار الفرص السانحة للتسجيل، بالإضافة إلى أزمة تسديد ركلة الجزاء التي أهدرها اللاعب محمود حسن "تريزيجيه"، بعدما أصر على تنفيذها، ما أثار استياء الجماهير الحمراء.

موعد المواجهة المرتقبة أمام بالميراس

من المقرر أن يلتقي الشياطين الحمر مع فريق بالميراس البرازيلي، في تمام السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت نيويورك، في لقاء مصيري لكلا الفريقين في ظل تساوي فرق المجموعة في النقاط.

تساوٍ رباعي في المجموعة

كانت مواجهة بالميراس مع بورتو قد انتهت أيضًا بالتعادل السلبي، ليصبح رصيد جميع فرق المجموعة – الأهلي، بالميراس، إنتر ميامي، وبورتو – نقطة واحدة لكل فريق، دون تسجيل أهداف أو استقبالها.

ترتيب معايير الحسم في حال التساوي

وفقًا للوائح البطولة، في حال استمرار التعادل بين فريقين أو أكثر في عدد النقاط، سيتم الاحتكام أولًا لنتائج المواجهات المباشرة، ثم لفارق الأهداف، يليه عدد الأهداف المسجلة، وأخيرًا للعب النظيف بناءً على عدد البطاقات الصفراء والحمراء.

أفضلية الأهلي في اللعب النظيف

يُعد الأهلي هو الفريق الأقل حصولًا على البطاقات، إذ تلقى بطاقة صفراء وحيدة كانت من نصيب اللاعب مروان عطية، يليه بورتو ببطاقتين، ثم بالميراس بثلاث، وأخيرًا إنتر ميامي بأربع بطاقات.