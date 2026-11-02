تفاصيل فيلم 39 قتال لـ مصطفى شعبان | خاص

علم صدى البلد، حقيقة تعاقد الفنان مصطفى شعبان، على بطولة فيلم 39 قتال، بعد انتشار بوسترات للفيلم على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة.

وقالت مصادر مقربة من مصطفى شعبان لـ صدى البلد، إن فيلم 39 قتال، مشروع تعود تفاصيله إلى فترة تقترب من 5 أشهر، وتم عقد جلسة عمل للفيلم منذ يومين، ولكن لايزال المشروع في مرحلة التحضيرات ولم يتم التعاقد بشكل رسمي حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن مصطفى شعبان، يجري حاليا التحضيرات، لمسلسله الجديد «أبو الدهب» الذي يجمعه بالفنانة نيللي كريم، في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وأنه تم الاقتراب من التعاقد مع الفنان رياض الخولي، ليكون أول المنضمين للمسلسل.

فيلم 39 قتال، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج حسني صالح، بينما مسلسل أبو الدهب من تأليف محمود حجاج، وإخراج محمد أسامة.

أحدث أعمال مصطفى شعبان

وكان أحدث أعمال الفنان مصطفى شعبان، هو مسلسل درش، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل درش

مسلسل "درش" يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

أعمال مصطفى شعبان

وكان أحدث أعمال مصطفى شعبان، هو مسلسل حكيم باشا، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل حكيم باشا لـ مصطفى شعبان، شارك في بطولته، كل من: (رياض الخولي، سلوى خطاب، سهر الصايغ، منذر رياحنة، وأخرون) وتأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث يقدم الفنان مصطفى شعبان اللون الدرامي الصعيدي لأول مرة من خلال هذا العمل، الذي سيكون من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.