صورة وحنين لا ينتهي.. شمس البارودي تتذكر حسن يوسف بكلمات مؤثرة

استعادت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ذكرياتها مع زوجها الراحل الفنان حسن يوسف، معبرة عن اشتياقها إليه وافتقادها لوجوده، وذلك بعد مرور عامين على رحيله.

ونشرت شمس البارودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تجمعها بزوجها الراحل، وأرفقتها برسالة مؤثرة قالت فيها: «بعد سنتين يا حبيبي اشتقت لك وبحنيلك»، في كلمات عكست استمرار حزنها على فراق رفيق عمرها.

شمس البارودي والاعتزال الفني

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي السينمائية من خلال فيلم «2 على الطريق»، الذي عُرض عام 1984، وشاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وكرست اهتمامها لحياتها الخاصة، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشارك متابعيها بعض آرائها وذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف ونجله عبدالله

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وترك بصمة بارزة في تاريخ الفن المصري.

وجمعت الراحل وزوجته شمس البارودي قصة حب وزواج استمرت لسنوات طويلة، ليصبحا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري.

ولم تكن وفاة حسن يوسف هي محنة الفقد الوحيدة التي عاشتها الأسرة، إذ فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، بعدما توفي غرقًا، قبل رحيل والده بنحو عام، في صدمة تركت أثرًا عميقًا في حياة الأسرة.

ولا تزال شمس البارودي تستعيد ذكريات زوجها ونجلها الراحلين بين الحين والآخر، معبرة عن اشتياقها إليهما وألمها لغيابهما.