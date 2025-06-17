نجم الأهلي يخضع لفحص طبي لحسم مشاركته أمام بالميراس

يخضع أحمد نبيل كوكا، لاعب النادي الأهلي، لفحص طبي خلال مران الفريق غدًا، الأربعاء، لتحديد موقفه من المشاركة في المواجهة المرتقبة أمام بالميراس البرازيلي، في كأس العالم للأندية.

يأتي ذلك بعد شكواه من كدمة خفيفة في الركبة تعرض لها خلال الأيام الماضية.

ويراقب الجهاز الطبي حالة اللاعب عن كثب، في ظل الرغبة في تجهيزه بالشكل الأمثل للقاء المقبل.

كانت بعثة الأهلي وصلت إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، قادمة من ميامي، استعدادًا لمواجهة بالميراس، بعد أن افتتح الفريق مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي، في لقاء أقيم على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي.

ويواجه الأهلي نظيره بالميراس مساء الخميس المقبل، على ملعب "ميتلايف" الشهير في مدينة نيويورك، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تضم إلى جانبه كلا من إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.