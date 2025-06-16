شوبير يكشف سر تبديل زيزو في مباراة ميامي وحقيقة غضبه من التغيير

كشف أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق ، سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير .

وقال أحمد شوبير ، في تصريحات إذاعية: "مهم جدا جدا إن اللاعب اللي ينزل من على دكة البدلاء ينزل عشان يغيّر النتيجة، وأنا عجبني زيزو لما نزل جري من اليمين ومن الشمال وسدد ولعب عرضيات وجاب ضربة جزاء رغم إنه قعد فترة طويلة ما لعبش ولا اتمرن فكتر ألف مليون خيره".

وأضاف شوبير: "سألت في موضوع تغيير زيزو في الشوط الثاني، فعرفت إن ريبيرو وجهة نظره إن زيزو لعب 65 دقيقة ومكانش أساسا عامل حسابه يلعبه الوقت ده كله بس إصابة إمام عاشور تسببت في كده فمن هنا قرر إنه يخرجه كأنه بدأ المباراة أساسي وخرجه بعد 65 دقيقة".

وأتم شوبير: "الكلام إن زيزو غضب جدا بسبب تغييره، زيزو تقبل الأمر بشكل عاي جدا جدا".