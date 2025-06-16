أكد الإعلامي خالد الغندور، أن اتحاد الكرة يتفق مع رابطة الأندية على عدم تكرار أزمة زيزو في الموسم الجديد.

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن الفترة الأخيرة، شهدت الاتفاق بين مسؤولي اتحاد الكرة، ورابطة الأندية على عدم تكرار أزمة أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي في الموسم الجديد.

وشدد مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات لبرنامج ستاد المحور ، على أن لائحة الموسم الجديد، ستتضمن بندا للنص على أن الموسم سينتهي بنهاية الدوري وكأس مصر وليس كأس الرابطة.

وأضاف المصدر: "موقف اتحاد الكرة بالسماح للنادي الأهلي بقيد زيزو عقب انتهاء كأس مصر قانوني ، لكنه لا يرغب في حدوث حالة من الجدل والدخول في أزمات مع الأندية الموسم المقبل، لذلك طلب ضرورة وضع بند في اللائحة ينص على نهاية الموسم بنهاية الدوري وكأس مصر ".