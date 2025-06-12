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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو وردة يكشف كواليس أزماته مع اتحاد الكرة .. اتظلمت كتير

عمرو وردة
عمرو وردة
رباب الهواري

 كشف اللاعب المصري عمرو وردة عن تفاصيل أزماته المتعددة داخل الوسط الرياضي، مؤكدًا تعرضه لظلم كبير من أطراف داخل اتحاد الكرة والإعلام الرياضي.


 


 

وردة: “اتظلمت كتير.. والإعلام شوّه صورتي”

أكد وردة خلال تصريحات إعلامية أنه تعرض لحملة تشويه إعلامي ممنهجة، وقال: “أنا اتظلمت كتير أوي، ويوم القيامة الناس هتعرف قد إيه ظلموني”، مشيرًا إلى أن الإعلام كان له دور كبير في الإساءة له، لكن الحقيقة ستظهر مع الوقت.
 

دعم أبو تريكة وزملائه في المنتخب

روى وردة موقفًا إنسانيًا للنجم محمد أبو تريكة، قائلاً: “زارني في المستشفى لما كنت في الرجاء المغربي، ومش ممكن أنسى الموقف ده”. كما كشف أن عددًا من لاعبي المنتخب الوطني أبدوا دعمهم له خلال الأزمة، وأضاف: “قالوا لو عمرو وردة مشي من المعسكر، هنمشي معاه”.

اتهامات التحرش: “ما حصلش.. والبنت طلبت فلوس”

نفى وردة جميع الاتهامات التي وُجهت إليه بقضايا تحرش، مؤكدًا أنه لم تصدر ضده أي أحكام، وأضاف: “البنت اللي اتهمتني طلبت فلوس عشان تسكت عن الموضوع”.

لم أطلب اللعب لمنتخب اليونان

وحول الشائعات عن رغبته في تمثيل منتخب اليونان، أوضح وردة: “أنا بحب بلدي ومينفعش ألعب غير لمصر، والكلام ده مالوش أي أساس من الصحة”.

دعم نفسي مستمر منذ 2017
 

كشف وردة أنه يتابع مع طبيب نفسي منذ سنوات، وقال: “زي رونالدو وميسي، كل الرياضيين المحترفين محتاجين دعم نفسي، والضغوط كبيرة”.
 

انتقاد لغياب العدالة في تطبيق القوانين
 

انتقد وردة ما وصفه بعدم المساواة في تطبيق القوانين داخل الكرة المصرية، مشيرًا إلى أنه كان يجب خصم نقاط من الأهلي كما حدث مع الزمالك، لكنه أشاد في الوقت نفسه بإمكانيات الأهلي في البطولات الدولية.

إشادة بمحمد صلاح

اختتم وردة تصريحاته بالإشادة بمحمد صلاح، مؤكدًا: “شرف لأي حد يعرف محمد صلاح، وهو أفضل لاعب مصري في التاريخ”


 

عمرو وردة منتخب مصر أبوتريكة إتحاد الكرة أخبار الرياضة

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