عمرو وردة ينفي اتهامات التحـ رش.. ويؤكد: مفيش حاجة حصلت

نفى لاعب منتخب مصر السابق عمرو وردة بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش، والتي أدت إلى استبعاده من صفوف المنتخب الوطني، وذلك في تصريحات أدلى بها عبر برنامج "ملعبنا".

وقال وردة في حواره: "مفيش حاجة حصلت. ووقتها كل اللاعيبن كانوا جنبي."

وأضاف أنه قدم هاتفه للنجم محمد صلاح "عشان يشوف لو فيه حاجة غلط ومكنش فيه حاجة."

وأشار قائلا "ناس من اتحاد الكورة منعوني أتكلم في الفترة دي".

وعن تفاصيل الواقعة، أوضح وردة: “كان فيه شات قبل أمم إفريقيا بسنتين، مش وقت البطولة. الكلام مفيهوش حاجة، أنا والبنت كنا أصحاب، وهي نشرت علشان عايزة تأذي، ممكن يكون حد مسلطها.”