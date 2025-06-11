منتخب مصر لكرة السلة يفوز على ألمانيا في بطولة التحدي الدولية للشباب

فاز منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة، على نظيره المنتخب الألماني، في ختام مبارياته ببطولة التحدي الدولية، التي تحتضنها الصين خلال الفترة الحالية.

وحقق الفراعنة الفوز على ألمانيا بنتيجة 77-53، علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتقدم مصر بنتيجة 44/24.

كان المنتخب الوطني فاز على الصين والولايات المتحدة الأمريكية في أول مباراتين بالبطولة.

وتضم قائمة اللاعبين 14 لاعبًا وهم، بهاء الدين رمضان، يوسف الغايش، إبراهيم زهران، ياسين شيخو، محمد ياسر، ميدو إبراهيم، مؤمن طارق خيري، محمد وائل بدر، محمد أشرف، محمد أيمن، عمر عماد محيي، إبراهيم محرم، علي عسران، يوسف الحلواني.



يترأس بعثة المنتخب، المستشار محمد محرم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ويقود المنتخب الأولمبي لكرة السلة فنيًا الكابتن أحمد مرعي، وإمام عبد البديع مدربًا، والدكتور محمود علاء، والدكتور رائف وصفي علاج طبيعي، ووليد الخراط إداريًا، ومحمد عيسى مدلكا.