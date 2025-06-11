عمرو وردة يفتح النار على أحمد حجازي

فتح لاعب منتخب مصر السابق عمرو وردة، هجومًا حادًا على أحمد حجازي، قائد المنتخب ومدافع نيوم السعودي الحالي، وذلك على خلفية تصريحات سابقة لحجازي تتعلق بأزمة أمم أفريقيا 2019.



كان حجازي قد انتقد، في تصريحات إعلامية سابقة، تصرف لاعبي منتخب مصر ورفضهم مغادرة عمرو وردة للمعسكر بعد قرار من اتحاد الكرة باستبعاده إثر اتهامه بالتحرش.



ورد عمرو وردة على ما قاله حجازي في تصريحات أدلى بها عبر بودكاست "ملعبنا"، قائلًا: “معرفش حجازي غير رأيه ليه، بس أنا أعرف بلاوي عنه وحاجات كتير، بس هو راجل متجوز وعنده أسرة مينفعش اتكلم عليه".

وتأتي تصريحات وردة لتشعل الجدل مجددًا حول الأزمة التي هزت المنتخب المصري في عام 2019، وتضيف أبعادًا جديدة للخلافات بين اللاعبين.