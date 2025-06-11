«الغندور»: تذاكر مباراة الأهلي الافتتاحية بمونديال الأندية تنخفض لـ4 دولارات لضعف الإقبال

كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور عن انخفاض كبير في أسعار تذاكر المباراة الافتتاحية للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بسبب ضعف الإقبال الجماهيري.



وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "بسبب ضعف الإقبال على التذاكر، اللجنة المنظمة مع الفيفا تتفق مع جامعة تعطي الطلاب 5 تذاكر مقابل 20 دولارًا، يعني التذكرة بـ 4 دولارات. وده بسبب ضعف الإقبال على المباراة الافتتاحية. وكتبوا: 'عايز تتفرج على ميسي؟ عملنا تخفيض على التذاكر مقابل 4 دولارات'. خدوا بالكم في البداية كان أكثر من 100 دولار، ثم أصبحت 50 دولارًا، ودلوقتي 4 دولارات."



واختتم الغندور منشوره متمنيًا الفوز للنادي الأهلي في هذه المباراة، قائلاً: “والأهم هو إن شاء الله فوز الأهلي، قولوا يا رب ”.



على جانب آخر تلقى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، خطابًا من الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يؤكد فيه الأخير دعمه ومساندته الكاملة للنادي الأهلي، وهو يخوض فعاليات بطولة كأس العالم للأندية التي ستجرى في أمريكا.

وجاء في الخطاب ثقة رئيس «كاف» في النادي الأهلي وإدارته ولاعبيه في تشريف الكرة الإفريقية.

وقال موتسيبي إننا نثق في النادي الأهلي بتاريخه العريق والمجيد، والملايين بالقارة الإفريقية يفتخرون به دومًا.. وأتطلع لرؤيتك في بطولة العالم للأندية في أمريكا.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في التاسعة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.