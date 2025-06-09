اتحاد الكرة يعلن رسوم الشكاوى والتقاضي بموسم 2025/2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسوم الشكاوى والتقاضي الخاصة بموسم 2025/2026، والتي جاءت كالتالي:

رسوم الشكاوى

شكوى لاعب محترف في القسم الأول ضد النادي أو العكس (10000 جنيه)

شكوى لاعب محترف في القسم الثاني ضد النادي أو العكس (2000 جنيه)

* شكوى لاعب محترف في القسم الثالث ضد النادي أو العكس (500 جنيه)

* شكوى مدرب في القسم الأول ضد النادي أو العكس (10000 جنيه)



* شكوى مدرب في الأقسام الأدنى من القسم الأول ضد النادي أو العكس (1000 جنيه)

* شكوى وكيل ضد لاعب محترف في القسم الأول (20000 جنيه)

* شكوى وكيل ضد لاعب محترف في القسمين الثاني والثالث (10000 جنيه)

* شكوى لاعب محترف بالقسم الأول ضد وكيل (5000 جنيه)

* شكوى لاعب محترف بالقسم الثاني ضد وكيل (1000 جنيه)

* شكوى نادٍ بالقسم الأول ضد نادٍ آخر (15000 جنيه)

* شكوى نادٍ بالقسم الثاني ضد نادٍ آخر (5000 جنيه)

* شكوى نادٍ بالقسم الثالث ضد نادٍ آخر (1000 جنيه)

* شكوى لاعب هاو ضد نادٍ أو العكس (500 جنيه)

رسوم اللجان القضائية

* رسوم التقاضي أمام اللجان القضائية 5000 جنيه

رسوم حالة قيد لاعب في قائمة فريقه بدلًا من لاعب تم رفع اسمه

* أندية القسم الأول (30000 جنيه - تسدد في الاتحاد)

* أندية القسم الثاني (5000 جنيه - تسدد في الاتحاد)

* أندية القسم الثالث (2000 جنيه - تسدد في الاتحاد)

* أندية القسم الرابع (500 جنيه - تسدد في الفرع)

* المراحل السنية (500 جنيه - تسدد في الفرع)

* الصالات (2000 جنيه - تسدد في الاتحاد)

* الكرة النسائية (2000 جنيه - تسدد في الاتحاد)

القيد والاستعلام والتصاريح

* رسوم قيد لاعب هاو في الفريق الأول (150 جنيه - تسدد في الفرع)

* رسوم قيد لاعب في المراحل السنية (100 جنيه - تسدد في الفرع)

* رسوم قيد لاعب في البراعم (100 جنيه - تسدد في الفرع)

* رسوم قيد لاعب في كرة الصالات (150 جنيه - تسدد في الفرع)

* رسوم بطاقة لاعب مصري في الفريق الأول للقسم الأول (500 جنيه - تسدد في الاتحاد)

* رسوم بطاقة لاعب أجنبي في الفريق الأول للقسم الأول (2000 جنيه - تسدد في الاتحاد)

* رسوم بطاقات الجهاز الفني المصري في الفريق الأول للقسم الأول (2000 جنيه - تسدد في الاتحاد)

* رسوم بطاقات الجهاز الفني الأجنبي في الفريق الأول للقسم الأول (2000 جنيه - تسدد في الاتحاد)

* رسوم بطاقة لاعب أجنبي في الفريق الأول للقسمين الثاني والثالث (1000 جنيه - تسدد في الاتحاد)

* رسوم بطاقة لاعب في الفريق الأول للقسم الثاني (200 جنيه - تسدد في الفرع)

* رسوم بطاقات الجهاز الفني في الفريق الأول للقسم الثاني (200 جنيه - تسدد في الفرع)

* رسوم بطاقة لاعب في الفريق الأول للقسم الثالث (150 جنيه - تسدد في الفرع)

* رسوم بطاقات الجهاز الفني في الفريق الأول للقسم الثالث (200 جنيه - تسدد في الفرع)

* رسوم بطاقة لاعب في الفريق الأول للقسم الرابع (150 جنيه - تسدد في الفرع)

* رسوم بطاقات الجهاز الفني في الفريق الأول للقسم الرابع (200 جنيه - تسدد في الفرع)

* رسوم بطاقة لاعب في المراحل السنية والبراعم (150 جنيه - تسدد في الفرع)

* رسوم بطاقة لاعب في كرة الصالات (150 جنيه - تسدد في الفرع)

* رسوم بطاقة لاعبة في الفريق الأول (150 جنيه - تسدد في الفرع)

* رسوم بطاقة لاعبة في المراحل السنية والبراعم (100 جنيه - تسدد في الفرع)

* نسخة عقد لاعب محترف (300 جنيه - تسدد في الاتحاد)

* نسخة عقد وكيل (5000 جنيه - تسدد في الاتحاد)

* تأمين استقدام لاعب أجنبي (1000 دولار - تسدد في الاتحاد)

* رسم إفادة لاعب (300 جنيه - تسدد في الاتحاد)

* رسم استعلام دولي (300 جنيه - تسدد في الاتحاد)

* إصدار شهادة إفادة من الاتحاد لمدرب / حكم / إداري (400 جنيه - تسدد في الاتحاد)

* إصدار شهادة لتقديمها خارج مصر (1000 جنيه - تسدد في الاتحاد)

* تصريح مؤقت للمدرب الذي لم يحصل على رخصة تدريب للقسم الأول (5000 جنيه - تسدد في الاتحاد)

* تصريح مؤقت للمدرب الذي لم يحصل على رخصة تدريب للقسم الثاني "أ" (2000 جنيه - تسدد في الاتحاد)

* تصريح مؤقت للمدرب الذي لم يحصل على رخصة تدريب للقسم الثاني "ب" (1000 جنيه - تسدد في الاتحاد)

* تصريح مؤقت للمدرب الذي لم يحصل على رخصة تدريب للقسم الثالث والرابع والناشئين (500 جنيه - تسدد في الاتحاد)

* تصريح مؤقت للمدرب الذي لم يحصل على رخصة تدريب للكرة النسائية (500 جنيه - تسدد في الاتحاد)

رسوم توثيق العقود

رسوم توثيق عقد اللاعب المحترف كالتالي:

* 3% تسدد في حساب الاتحاد للاعبين المقيدين بالقائمة الأولى المستمرة عقودهم

* 4% تسدد لحساب الاتحاد للاعبين المنتقلين

* 5% تسدد لحساب الاتحاد للاعبين الأجانب سواء المستمرة عقودهم من القائمة الأولى أو المنتقلين

على أن يكون الحد الأدنى لتوثيق العقد كالتالي:

* 20000 جنيه للقسم الأول (رجال)

* 1000 جنيه للقسم الأول (نسائية)

* 5000 جنيه للقسم الثاني أ (رجال)

* 1000 جنيه للقسم الثاني ب (رجال)

* 500 جنيه للقسم الثاني (نسائية)

* 500 جنيه للقسم الثالث والرابع والناشئين والصالات (رجال)

* 500 جنيه للقسم الثالث والناشئين والصالات (نسائية)

يتم سداد رسم تنمية موارد الدولة طبقًا للمذكور بالقانون والشرائح المحددة به

رسم توثيق عقد الوكيل مع لاعب 10000 آلاف جنيه

رسم توثيق عقود الأجهزة الفنية هي نسبة 3% من القيمة السنوية للعقد بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة وكذا رسوم تنمية موارد الدولة وفقًا للقانون

رسم توثيق العقد الثلاثي بين ناديين واللاعب 20 ألف جنيه على أن يتم توثيق العقد خلال 30 يوم من تاريخ تحريره

رسوم المسابقات

* القسم الأول - 100000 جنيه (فقط مائة ألف جنيه)

* القسم الثاني (أ) - 25000 جنيه (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه)

* القسم الثانى (ب) - 15000 جنيه ( فقط خمسة عشر الف جنيه)

* القسم الثالث - 10000 جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه )

* القسم الرابع - 5000 جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه )

* كرة الصالات - 5000 جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه)

الكرة النسائية

* أندية القسم الأول - 10000 (فقط عشرة آلاف جنيه)

* أندية القسم الثاني - 5000 جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه)

* أندية القسم الثالث - 3000 جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيه)

كأس مصر

* أندية القسم الأول - 50000 (فقط خمسون ألف جنيه)

* باقي الأندية 10000 (فقط عشرة آلاف جنيه)

مسابقات المراحل السنية

* القسم الأول - 3000 جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيه مصري عن كل مسابقة)

* القسم الثاني - 2000 جنيه (فقط ألفان جنيه مصري عن كل مسابقة)

* القسم الثالث والرابع والناشئين 1000 جنيه (فقط ألف جنيه مصري عن كل مسابقة)

الحكام

يسدد كل نادى من أندية القسم الأول 2000000 (اثنين مليون جنيه) للاتحاد كالتالي:

* 1000000 (مليون جنيه) تسدد للاتحاد مع القائمة الأولى

* 1000000 (مليون جنيه) تسدد للاتحاد مع القائمة الثانية

الكشف عن المنشطات

بسدد كل نادى من أندية القسم الأول 100 ألف جنيه سنوياً للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات بداية كل موسم مباشرة وإفادة الاتحاد بتمام السداد