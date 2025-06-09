مروان عطية: لعبت بالمسكنات وأنتظر العملية بعد المونديال.. وأريد قميص بوسكيتس

كشف مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن معاناته مع إصابة الفتاق التي يعاني منها منذ 9 أشهر، مؤكداً أنه يلعب حالياً بمسكنات الألم، وينتظر انتهاء بطولة كأس العالم للأندية لإجراء العملية الجراحية اللازمة.

وفي حديثه لقناة "أون سبورت"، أشار عطية إلى أن الإصابة تمنعه من تقديم مستويات ثابتة، لكنه يلتزم بتعليمات الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو للحفاظ على مكانه داخل التشكيلة، مشيداً بزملائه في خط الوسط مثل حمدي فتحي وديانج وأكرم توفيق، مؤكداً تقديره الكبير لهم.

وأوضح عطية أنه سبق له اللعب في مركز الظهير الأيمن مع نادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن، وقدم مستويات جيدة وصنع هدفين، مؤكداً أن الضغوط الإعلامية لا تؤثر عليه بقدر تركيزه على تقديم الإضافة لفريقه ودعم زملائه في الملعب.

وعن المواجهة المرتقبة ضد إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، أكد عطية أن الفريق استعد جيداً بالوصول مبكراً إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن اللاعبين في قمة التركيز ويرون في البطولة فرصة لإثبات قوة الأهلي على الساحة العالمية.

وعبّر اللاعب عن إعجابه الكبير بنجم خط الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس، مؤكداً أنه يرغب في الحصول علي القميص الخاص به.