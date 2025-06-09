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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس ريال مدريد السابق يشيد بالأهلي: الخبرات الإفريقية ستدهش العالم

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

 

أعرب رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، عن إعجابه الكبير بالنادي الأهلي قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025. 

وتأتي إشادة كالديرون في وقت يشهد فيه الأهلي استعدادات قوية لخوض غمار البطولة التي ستنطلق في الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو، حيث سيبدأ الأهلي مشواره بمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي.

في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، أكد كالديرون على أن الأهلي يعد أحد أكبر الأندية على مستوى العالم، مشيدًا بخبراته الكبيرة في منافسات كأس العالم للأندية.

 وقال: "الأهلي فريق كبير ولديه خبرات كبيرة للغاية في هذه البطولة، وستضيف له هذه النسخة الكثير، خاصةً أنه سيواجه أفضل الفرق على مستوى العالم". 

وأضاف: "خبرات الأهلي في هذه البطولة ستُكتسب مع مرور الوقت، وأعتقد أن الفريق سيكون قادرًا على التحدي بشكل قوي". 

 

وتطرق كالديرون في حديثه إلى قارة إفريقيا واللاعبين الذين يمثلونها في البطولات العالمية، مشيرًا إلى أن لاعبي القارة السمراء سيظهرون بشكل لافت في البطولة المقبلة.

 وأضاف: "قارة إفريقيا ستظهر للعالم قوتها، حيث يمتلك اللاعبون العديد من القدرات الرائعة التي ستدهش الجمهور العالمي، خصوصًا في ظل مشاركتهم في أفضل الدوريات". 

 

وفي ختام تصريحاته، أشار كالديرون إلى أن الأهلي لديه من الإمكانيات ما يؤهله للمنافسة على اللقب في البطولة العالمية، مؤكدًا أن الفوز ليس مستحيلًا. وقال: "الأهلي فريق عظيم ويملك الطموحات والإمكانيات، وربما يحقق الفوز. ليس من السهل، لكن ليس من المستحيل أيضًا". 

الأهلي كأس العالم للأندية ريال مدريد

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