رغم الخسارة.. مكاسب كبيرة للأهلي من مباراة باتشوكا

في أول ظهور فني له على رأس القيادة الفنية، قاد الإسباني ريكاردو ريبيرو فريق الأهلي في مباراة ودية قوية أمام باتشوكا المكسيكي، أقيمت صباح اليوم في مدينة ميامي الأمريكية، ضمن تحضيرات الفريق الأحمر لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ورغم خسارة الأهلي بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي، إلا أن المواجهة حملت بين طياتها العديد من المؤشرات الإيجابية والمكاسب الفنية التي قد تشكل نقطة انطلاق للجهاز الفني الجديد.

واعتمد ريبيرو على خطة فنية تركز على تدوير اللاعبين واختبار أكبر عدد ممكن من الأسماء، إذ أجرى ثمانية تغييرات دفعة واحدة مع انطلاق الشوط الثاني، في محاولة لخلق الانسجام ومنح جميع اللاعبين فرصة إثبات الذات.

وشملت التبديلات الدفع بعدد من العناصر الشابة والوجوه الجديدة، حيث شارك مصطفى شوبير في حراسة المرمى بدلًا من محمد الشناوي، بينما دخل ياسر إبراهيم، عمر كمال، حسين الشحات، تريزيجيه، أفشة، أحمد نبيل كوكا وبيكهام ضمن التشكيلة الجديدة التي خاضت النصف الثاني من اللقاء.

كما شهدت الدقيقة 54 تبديلًا اضطراريًا بخروج جراديشار للإصابة، ليحل مكانه أحمد مصطفى زيزو، قبل أن ينضم المالي أليو ديانج لاحقًا ويحل محل بن رمضان في وسط الملعب.

رغم تغيير التشكيل بالكامل تقريبًا، ظهر الأهلي بشكل أكثر حيوية في الشوط الثاني، وكان الأقرب للتسجيل في أكثر من مناسبة. وتمكن محمود حسن تريزيجيه من تسجيل هدف التعادل بعد بداية نشطة من الفريق، ليتوج لاحقًا بجائزة أفضل لاعب في اللقاء، بعد أداء مميز شغل خلاله دور القائد عقب خروج محمد الشناوي.

كما قدّم الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير مستوى مميزًا، وظهرت الصفقات الجديدة – خاصة زيزو وبن رمضان – بشكل جيد.

واتجه الفريقان إلى ركلات الجزاء لحسم لقب كأس السوبر الودي، حيث سجل للأهلي كل من تريزيجيه، زيزو، وحسين الشحات، فيما أهدر عمر كمال ركلة واحدة، ليمنح الأفضلية للفريق المكسيكي الذي نجح في تسجيل أربع ركلات من أصل خمس.

وتأتي هذه المواجهة كخطوة أولى في مشوار استعداد الأهلي للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام بصيغتها الموسعة هذا الصيف.

ويستهل الفريق مشواره بمواجهة مرتقبة أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي يوم 14 يونيو، تليها مواجهتان أمام بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي يومي 19 و23 من الشهر ذاته.

وضمّت بعثة الأهلي إلى أمريكا 27 لاعبًا يتقدمهم الشناوي وشوبير، إلى جانب عناصر الخبرة مثل ديانج وتريزيجيه وأفشة، بالإضافة إلى صفقات الموسم كأحمد مصطفى زيزو ومحمد بن رمضان. ومن المنتظر انضمام المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي الأربعاء المقبل بعد انتهاء مشاركته الدولية.

ويخوض الأهلي هذه النسخة من مونديال الأندية للمرة العاشرة في تاريخه، ويمتلك سجلًا حافلًا في البطولة، حيث سبق له التتويج بالميدالية البرونزية في 4 مناسبات، وهو رقم قياسي عربي وأفريقي.