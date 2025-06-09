قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم الخسارة.. مكاسب كبيرة للأهلي من مباراة باتشوكا

الأهلي وباتشوكا
الأهلي وباتشوكا
حمزة شعيب

 

في أول ظهور فني له على رأس القيادة الفنية، قاد الإسباني ريكاردو ريبيرو فريق الأهلي في مباراة ودية قوية أمام باتشوكا المكسيكي، أقيمت صباح اليوم في مدينة ميامي الأمريكية، ضمن تحضيرات الفريق الأحمر لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ورغم خسارة الأهلي بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي، إلا أن المواجهة حملت بين طياتها العديد من المؤشرات الإيجابية والمكاسب الفنية التي قد تشكل نقطة انطلاق للجهاز الفني الجديد.

واعتمد ريبيرو على خطة فنية تركز على تدوير اللاعبين واختبار أكبر عدد ممكن من الأسماء، إذ أجرى ثمانية تغييرات دفعة واحدة مع انطلاق الشوط الثاني، في محاولة لخلق الانسجام ومنح جميع اللاعبين فرصة إثبات الذات.

وشملت التبديلات الدفع بعدد من العناصر الشابة والوجوه الجديدة، حيث شارك مصطفى شوبير في حراسة المرمى بدلًا من محمد الشناوي، بينما دخل ياسر إبراهيم، عمر كمال، حسين الشحات، تريزيجيه، أفشة، أحمد نبيل كوكا وبيكهام ضمن التشكيلة الجديدة التي خاضت النصف الثاني من اللقاء.

كما شهدت الدقيقة 54 تبديلًا اضطراريًا بخروج جراديشار للإصابة، ليحل مكانه أحمد مصطفى زيزو، قبل أن ينضم المالي أليو ديانج لاحقًا ويحل محل بن رمضان في وسط الملعب.

 

رغم تغيير التشكيل بالكامل تقريبًا، ظهر الأهلي بشكل أكثر حيوية في الشوط الثاني، وكان الأقرب للتسجيل في أكثر من مناسبة. وتمكن محمود حسن تريزيجيه من تسجيل هدف التعادل بعد بداية نشطة من الفريق، ليتوج لاحقًا بجائزة أفضل لاعب في اللقاء، بعد أداء مميز شغل خلاله دور القائد عقب خروج محمد الشناوي.

كما قدّم الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير مستوى مميزًا، وظهرت الصفقات الجديدة – خاصة زيزو وبن رمضان – بشكل جيد.

 

واتجه الفريقان إلى ركلات الجزاء لحسم لقب كأس السوبر الودي، حيث سجل للأهلي كل من تريزيجيه، زيزو، وحسين الشحات، فيما أهدر عمر كمال ركلة واحدة، ليمنح الأفضلية للفريق المكسيكي الذي نجح في تسجيل أربع ركلات من أصل خمس.

 

وتأتي هذه المواجهة كخطوة أولى في مشوار استعداد الأهلي للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام بصيغتها الموسعة هذا الصيف. 

ويستهل الفريق مشواره بمواجهة مرتقبة أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي يوم 14 يونيو، تليها مواجهتان أمام بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي يومي 19 و23 من الشهر ذاته.

 

وضمّت بعثة الأهلي إلى أمريكا 27 لاعبًا يتقدمهم الشناوي وشوبير، إلى جانب عناصر الخبرة مثل ديانج وتريزيجيه وأفشة، بالإضافة إلى صفقات الموسم كأحمد مصطفى زيزو ومحمد بن رمضان. ومن المنتظر انضمام المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي الأربعاء المقبل بعد انتهاء مشاركته الدولية.

ويخوض الأهلي هذه النسخة من مونديال الأندية للمرة العاشرة في تاريخه، ويمتلك سجلًا حافلًا في البطولة، حيث سبق له التتويج بالميدالية البرونزية في 4 مناسبات، وهو رقم قياسي عربي وأفريقي.

الأهلي باتشوكا المكسيكي كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

ترشيحاتنا

ارشيفيه

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم دراجه بخارية وسيارة بالدقهلية

ارشيفيه

إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بالدقهلية

أنبوبة غاز من الحادث

أمن الجيزة ينقذ منطقة الوراق من كارثة بعد محاولة شخص إشعال أنبوبة غاز بسبب خلاف مع جارته

بالصور

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد