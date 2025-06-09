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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقييم أداء الأهلي تحت قيادة المدرب الإسباني الجديد

ريبيرو مدرب الأهلي
ريبيرو مدرب الأهلي
حمزة شعيب

 

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته الودية أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة (5-3)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما صباح  الإثنين، ضمن استعدادات المارد الأحمر لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

وشهدت المباراة الظهور الأول للمدرب الإسباني ريكاردو ريبيرو على رأس القيادة الفنية للأهلي، عقب توليه المسؤولية رسميًا خلفًا للجهاز المؤقت السابق بقيادة عماد النحاس.

 وكان اللقاء فرصة مبكرة للمدرب الجديد للتعرف على قدرات لاعبيه واختبار العديد من العناصر.

 

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيل أساسي، لكن الفريق بدا متراجعًا على المستوى الدفاعي، وافتقر للفاعلية الهجومية، ما أسفر عن استقبال هدف في الشوط الأول أنهى به الفريق النصف الأول من اللقاء متأخرًا.

 

مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى ريبيرو 11 تغييرًا دفعة واحدة، في خطوة تهدف لتدوير اللاعبين وتقييم أكبر عدد ممكن من العناصر.

 وأثمرت التعديلات عن تحسن واضح في الأداء، خاصة على الصعيد الهجومي، حيث فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللعب.

وفي الدقيقة 50، نجح محمود حسن "تريزيجيه" في تسجيل هدف التعادل بعد هجمة منسقة، ليعيد الفريق إلى أجواء المباراة.

 

رغم محاولات الأهلي لخطف هدف الفوز في الوقت الأصلي، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق المكسيكي بنتيجة 5-3.

تقييم أولي لأداء الأهلي تحت قيادة ريبيرو

المدرب الإسباني بدأ رحلته بمحاولة لرصد مستويات اللاعبين وإحداث نوع من التجريب الخططي، حيث تنوّعت أساليب اللعب خلال شوطي المباراة. رغم الخسارة، أظهر الفريق بعض الإشارات الإيجابية، لا سيما في الشوط الثاني، ما يمنح الجهاز الفني الجديد أرضية يمكن البناء عليها قبل التحديات المقبلة.

ريبيرو الأهلي باتشوكا المكسيكي كأس العالم للأندية

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