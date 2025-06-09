مفاجأة للجماهير.. مشاهدة مباريات مونديال الأندية 2025 بمشاركة الأهلي مجانا

أعلنت منصة البث العالمية "DAZN" عن خطوة غير مسبوقة تتيح للمشجعين حول العالم متابعة جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 مجاناً، بما في ذلك مباريات النادي الأهلي، الذي يشارك في البطولة ضمن المجموعة الأولى.

وتُقام البطولة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات، في أول نسخة من مونديال الأندية بنظامه الجديد الموسع.

بث مجاني دون اشتراك لمباريات الاهلي

أكدت DAZN في بيان رسمي أن البث سيكون متاحاً مجاناً بالكامل عبر تطبيقها الرسمي والموقع الإلكتروني، دون الحاجة إلى اشتراك أو إدخال بيانات دفع.

وأوضحت أن هذه الخطوة تجعل مونديال الأندية "أسهل بطولة يمكن الوصول إليها من جانب الجماهير".

وأشارت المنصة إلى أن البث سيكون حصريًا على منصتها الرقمية، ولن يُذاع عبر القنوات التلفزيونية التقليدية.

أوضحت DAZN أن تطبيقها يدعم معظم الأجهزة، مثل:

أجهزة التلفزيون الذكية

الهواتف الذكية

الأجهزة اللوحية

وتخطط DAZN لبث جميع مباريات البطولة وعددها 63 مباراة مجانًا، وهو ما يعزز تجربة المشاهدة لجماهير كرة القدم العالمية، ويمنح الأندية المشاركة فرصة أكبر للتواصل مع قاعدة جماهيرية واسعة.

وعلق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على اتفاق البث بقوله:"بفضل شراكتنا مع DAZN، سيتمكن مليارات المشجعين حول العالم من متابعة البطولة دون أي حواجز مالية. كرة القدم توحّد العالم، وهذا ما نؤمن به".

جدول مباريات الأهلي في مونديال الأندية 2025

الأهلي × إنتر ميامي الأمريكي

فجر السبت 15 يونيو، الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة

الأهلي × بالميراس البرازيلي

الأربعاء 19 يونيو، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الأهلي × بورتو البرتغالي

فجر السبت 22 يونيو، الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت القاهرة