4 صفقات محلية تدخل اهتمامات الزمالك لتدعيم قوته الهجومية

بدأ نادي الزمالك التحرك مبكرًا لتدعيم صفوفه الهجومية، حيث تدرس لجنة التخطيط عدة خيارات محلية مطروحة للتعاقد معها خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، تضم القائمة أسماء بارزة أبرزها محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق، بعد نهاية عقده مع نادي الخليج السعودي، إلى جانب محمود ممدوح، مهاجم حرس الحدود، الذي كان قريبًا من الانضمام للفريق الأبيض قبل انطلاق الموسم الحالي يجانب ثنائي فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف، بعد ظهورهما اللافت في الموسم المنقضي.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط اجتماعًا مع مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة القادمة لحسم ملف الصفقات الجديدة، بالإضافة إلى وضع تصور نهائي بشأن اللاعبين المرشحين للرحيل عن الفريق، سواء عبر البيع أو الدخول في صفقات تبادلية.