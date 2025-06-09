عماد متعب: تركيز كبير داخل معسكر الأهلي ومفاجآت في التشكيل أمام إنتر ميامي

يواصل النادي الأهلي استعداداته الجادة لخوض غمار النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2025، وسط تطلعات جماهيره لتحقيق إنجاز عالمي جديد يُضاف لسجل بطولاته القارية.

متعب: هذه واحدة من أقوى نسخ الأهلي في المونديال

وأعرب عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن فخره الكبير بمشاركة الفريق في هذه النسخة من البطولة، معتبرًا أنها من أقوى وأفضل مشاركات الأهلي في تاريخه بكأس العالم للأندية.



وأشار متعب خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن المباراة الودية أمام باتشوكا المكسيكي كانت تجربة مهمة من الناحية الفنية، وأتاحت للجهاز الفني بقيادة البرتغالي خوسيه ريبيرو فرصة تقييم الجاهزية الحقيقية للاعبين قبل المواجهة المنتظرة أمام إنتر ميامي.

وأضاف أن الأجواء داخل المعسكر تعكس درجة عالية من التركيز والالتزام، مما أعاد إليه ذكريات مشاركاته السابقة بقميص الأهلي في البطولة، خاصة لحظة تسجيله أول هدف للفريق في تاريخ مشاركاته بالمونديال، مؤكدًا ثقته في قدرة الجيل الحالي على مواصلة كتابة التاريخ.

مهيب عبد الهادي: تريزيجيه أفضل صفقات الموسم.. والمفاجآت قادمة

من جانبه، أشاد الإعلامي مهيب عبد الهادي بالمستوى الذي قدمه لاعبو الأهلي أمام باتشوكا، وخصّ بالذكر النجم محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أنه أفضل صفقة أبرمها النادي هذا الموسم، واصفًا إياه بـ"الرجل الهادئ الذي يعمل في صمت".



وأضاف مهيب خلال منشور له عبر فيسبوك، أن هناك "مفاجآت مدوية" في التشكيل المتوقع للأهلي خلال اللقاء الافتتاحي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وخاض الأهلي مواجهة ودية قوية أمام فريق باتشوكا المكسيكي على ملعب "تشيس" في ميامي، حيث انتهى اللقاء بالتعادل 1-1 قبل أن تحسم ركلات الترجيح النتيجة لصالح الفريق المكسيكي (5-3).



وشهد اللقاء ندية كبيرة بين الفريقين، وعكس الروح القتالية لعناصر الأهلي، بالإضافة إلى مكاسب فنية واضحة للمدرب ريبيرو الذي يجهز تشكيلته الأساسية للموقعة الرسمية الأولى.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

يبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة مرتقبة أمام إنتر ميامي الأمريكي، يوم الجمعة 14 يونيو الجاري في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت ميامي (فجر السبت 15 يونيو بتوقيت القاهرة)، على ملعب "هارد روك" الذي يتسع لأكثر من 64 ألف مشجع.