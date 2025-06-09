قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتبهوا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس اليوم وظاهرتين جويتين
بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عماد متعب: تركيز كبير داخل معسكر الأهلي ومفاجآت في التشكيل أمام إنتر ميامي

الأهلي وباتشوكا
الأهلي وباتشوكا
حمزة شعيب

  يواصل النادي الأهلي استعداداته الجادة لخوض غمار النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2025، وسط تطلعات جماهيره لتحقيق إنجاز عالمي جديد يُضاف لسجل بطولاته القارية. 

متعب: هذه واحدة من أقوى نسخ الأهلي في المونديال

وأعرب عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن فخره الكبير بمشاركة الفريق في هذه النسخة من البطولة، معتبرًا أنها من أقوى وأفضل مشاركات الأهلي في تاريخه بكأس العالم للأندية.


وأشار متعب خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن المباراة الودية أمام باتشوكا المكسيكي كانت تجربة مهمة من الناحية الفنية، وأتاحت للجهاز الفني بقيادة البرتغالي خوسيه ريبيرو فرصة تقييم الجاهزية الحقيقية للاعبين قبل المواجهة المنتظرة أمام إنتر ميامي.

وأضاف أن الأجواء داخل المعسكر تعكس درجة عالية من التركيز والالتزام، مما أعاد إليه ذكريات مشاركاته السابقة بقميص الأهلي في البطولة، خاصة لحظة تسجيله أول هدف للفريق في تاريخ مشاركاته بالمونديال، مؤكدًا ثقته في قدرة الجيل الحالي على مواصلة كتابة التاريخ.

مهيب عبد الهادي: تريزيجيه أفضل صفقات الموسم.. والمفاجآت قادمة

من جانبه، أشاد الإعلامي مهيب عبد الهادي بالمستوى الذي قدمه لاعبو الأهلي أمام باتشوكا، وخصّ بالذكر النجم محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أنه أفضل صفقة أبرمها النادي هذا الموسم، واصفًا إياه بـ"الرجل الهادئ الذي يعمل في صمت".


وأضاف مهيب خلال منشور له عبر فيسبوك، أن هناك "مفاجآت مدوية" في التشكيل المتوقع للأهلي خلال اللقاء الافتتاحي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

 

وخاض الأهلي مواجهة ودية قوية أمام فريق باتشوكا المكسيكي على ملعب "تشيس" في ميامي، حيث انتهى اللقاء بالتعادل 1-1 قبل أن تحسم ركلات الترجيح النتيجة لصالح الفريق المكسيكي (5-3).


وشهد اللقاء ندية كبيرة بين الفريقين، وعكس الروح القتالية لعناصر الأهلي، بالإضافة إلى مكاسب فنية واضحة للمدرب ريبيرو الذي يجهز تشكيلته الأساسية للموقعة الرسمية الأولى.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

يبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة مرتقبة أمام إنتر ميامي الأمريكي، يوم الجمعة 14 يونيو الجاري في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت ميامي (فجر السبت 15 يونيو بتوقيت القاهرة)، على ملعب "هارد روك" الذي يتسع لأكثر من 64 ألف مشجع.

الأهلي كأس العالم للأندية إنتر ميامي عماد متعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

ترشيحاتنا

يحيي الفخراني

يحيى الفخراني يكشف أسرار مشواره الفني: كواليس «الكيف».. رأيه في عادل إمام ونبيل الحلفاوي.. وتجربة «إعدام ميت»

محافظ الغربية

محافظ الغربية : لا تهاون في إزالة التعديات واسترداد حق الدولة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يترأس الاجتماع التنسيقي لامتحانات الثانوية العامة.. ويوجه برفع درجة الاستعداد القصوى

بالصور

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد