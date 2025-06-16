جلسة مع التوأم وطولان للتنسيق بينهما قبل انطلاق كأس العرب وأمم أفريقيا

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن الفترة المقبلة، ستشهد التنسيق بين الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وحلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الذي يخوض منافسات كأس العرب.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور:"لا بد من التنسيق بين المنتخبين، واتحاد الكرة يرى أن الأولوية ستكون لمنتخب مصر الأول الذي يخوض أمم أفريقيا في المغرب، لكن الترتيب بين المنتخبين والجهازين الفنيين مطلوب".

وتابع المصدر :"حلمي طولان أكد لهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أنه داعم لحسام حسن، ومستعد لتقديم المساندة من خلال منصبه كعضو في اللجنة الفنية، والمدير الفني للمنتخب الذي سيشارك في كأس العرب".