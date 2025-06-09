اتحاد الكرة يعلن القواعد العامة لقيد وانتقالات اللاعبين في موسم 2025/2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القواعد العامة المتعلقة بقيد اللاعبين في موسم 2025/2026، شملت السماح بالتالي:

* قيد 35 لاعبا للفريق الأول لكل الأقسام

* قيد 25 لاعباً من مواليد 2005/1/1 وما بعدها، دوري (الفريق الثاني).

ويُسمح بقيد اللاعبين في المراحل السنية المختلفة كالتالي:

* مواليد 2007/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)

* مواليد 2008/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)

* مواليد 2009/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)

* مواليد 2010/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)

* مواليد 2011/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)

* مواليد 2012/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)

وفي مراحل البراعم يُسمح بقيد اللاعبين كالتالي:

* مواليد 2013/1/1 وما بعدها (يقيد بها 75 لاعبًا)

* مواليد 2014/1/1 وما بعدها (يقيد بها 75 لاعبًا)

* مواليد 2015/1/1 وما بعدها (يقيد بها 75 لاعبًا)

* مواليد 2016/1/1 وما بعدها (يقيد بها 75 لاعبًا)

* مواليد 2017/1/1 وما بعدها (يقيد بها 75 لاعبًا)

وتنص الشروط العامة لقيد اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم على التالي:

* لا يُسمح بإشراك أي لاعب في المسابقات اعتبارًا من مواليد 2013/1/1

* في حالة انتقال لاعب من نادى إلى آخر يرفق عقد الاتفاق مع الاستغناء الخاص باللاعب على المنظومة الإلكترونية

* اللاعبون الأجانب يتم تسجيلهم على السيستم المصري طبقًا لجواز السفر ولا يتم تسجيله باللغة العربية

* البريد الإلكتروني الرسمي للنادي مسئولية النادي لتلقي كافة معاملات الاتحاد و"فيفا" ولا يعتد بالمخاطبات التي ترد من الأندية وتتطلب دفع رسوم لاستكمال الإجراءات وفق اللوائح

* لا يجوز لأي نادٍ من أندية القسم الأول والقسم الثاني (أ) شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص للمشاركة في البطولات

* يتم تحديث صورة اللاعب على السيستم بحيث لا يمر عليها أكثر من سنة

تنص شروط إعارة اللاعبين على التالي:

* لا يجوز للنادي إعارة أكثر من ستة لاعبين خلال الموسم

* لا يجوز للنادي استعارة أكثر من ستة لاعبين خلال الموسم

* لا يجوز إعارة أكثر من ثلاثة لاعبين لنفس النادي

* لا يجوز استعارة أكثر من ثلاثة لاعبين من نفس النادي خلال الموسم

* لا يجوز إعارة اللاعب مدة تزيد عن سنة

وتنص قواعد القيد للاعبين الأجانب على التالي:

* يسمح بقيد عدد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الأول

* يسمح بقيد عدد 3 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني

* يسمح بقيد لاعب أجنبي واحد بحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الثالث

* يسمح بقيد عدد 3 لاعبين أجانب بجميع المراحل السنية

* لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول

* لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 3 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الثاني

* لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد لاعب واحد أجنبي بالمباراة الواحدة لأندية القسم الثالث

* لا يجوز إشراك غير المصري في مركز حراسة المرمى في جميع المسابقات

* يسمح لغير المصريين من المقيمين التسجيل في مراحل البراعم وحتى مواليد 2013 ولا يجوز لهم المشاركة في المسابقات الأكبر من ذلك

* لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب