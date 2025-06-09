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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يعلن القواعد العامة لقيد وانتقالات اللاعبين في موسم 2025/2026

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
حسام الحارتي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القواعد العامة المتعلقة بقيد اللاعبين في موسم 2025/2026، شملت السماح بالتالي:

* قيد 35 لاعبا للفريق الأول لكل الأقسام
* قيد 25 لاعباً من مواليد 2005/1/1 وما بعدها، دوري (الفريق الثاني).

ويُسمح بقيد اللاعبين في المراحل السنية المختلفة كالتالي:

* مواليد 2007/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)
* مواليد 2008/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)
* مواليد 2009/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)
* مواليد 2010/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)
* مواليد 2011/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)
* مواليد 2012/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)

وفي مراحل البراعم يُسمح بقيد اللاعبين كالتالي:

* مواليد 2013/1/1 وما بعدها (يقيد بها 75 لاعبًا)
* مواليد 2014/1/1 وما بعدها (يقيد بها 75 لاعبًا)
* مواليد 2015/1/1 وما بعدها (يقيد بها 75 لاعبًا)
* مواليد 2016/1/1 وما بعدها (يقيد بها 75 لاعبًا)
* مواليد 2017/1/1 وما بعدها (يقيد بها 75 لاعبًا)

وتنص الشروط العامة لقيد اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم على التالي:

* لا يُسمح بإشراك أي لاعب في المسابقات اعتبارًا من مواليد 2013/1/1
* في حالة انتقال لاعب من نادى إلى آخر يرفق عقد الاتفاق مع الاستغناء الخاص باللاعب على المنظومة الإلكترونية
* اللاعبون الأجانب يتم تسجيلهم على السيستم المصري طبقًا لجواز السفر ولا يتم تسجيله باللغة العربية
* البريد الإلكتروني الرسمي للنادي مسئولية النادي لتلقي كافة معاملات الاتحاد و"فيفا" ولا يعتد بالمخاطبات التي ترد من الأندية وتتطلب دفع رسوم لاستكمال الإجراءات وفق اللوائح
* لا يجوز لأي نادٍ من أندية القسم الأول والقسم الثاني (أ) شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص للمشاركة في البطولات
* يتم تحديث صورة اللاعب على السيستم بحيث لا يمر عليها أكثر من سنة

تنص شروط إعارة اللاعبين على التالي:

* لا يجوز للنادي إعارة أكثر من ستة لاعبين خلال الموسم
* لا يجوز للنادي استعارة أكثر من ستة لاعبين خلال الموسم
* لا يجوز إعارة أكثر من ثلاثة لاعبين لنفس النادي
* لا يجوز استعارة أكثر من ثلاثة لاعبين من نفس النادي خلال الموسم
* لا يجوز إعارة اللاعب مدة تزيد عن سنة

وتنص قواعد القيد للاعبين الأجانب على التالي:

* يسمح بقيد عدد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الأول
* يسمح بقيد عدد 3 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني
* يسمح بقيد لاعب أجنبي واحد بحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الثالث
* يسمح بقيد عدد 3 لاعبين أجانب بجميع المراحل السنية
* لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول
* لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 3 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الثاني
* لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد لاعب واحد أجنبي بالمباراة الواحدة لأندية القسم الثالث
* لا يجوز إشراك غير المصري في مركز حراسة المرمى في جميع المسابقات
* يسمح لغير المصريين من المقيمين التسجيل في مراحل البراعم وحتى مواليد 2013 ولا يجوز لهم المشاركة في المسابقات الأكبر من ذلك
* لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب

الاتحاد المصري لكرة القدم اتحاد الكرة قيد اللاعبين المنظومة الإلكترونية

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