دكة مش مظبوطة..رسالة تحذيرية من شوبير للأهلي قبل مواجهة بالميراس

وجه الإعلامي أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق، رسالة إلى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام بالميراس.



وقال أحمد شوبير عبر تصريحات اذاعية علي موقع فيسبوك : "دكة الأهلي بصراحة شديدة عايزة تتظبط أنا بقولها بوضوح عشان محدش يزعل من كلامي الدكة مش مظبوطة، بحيث لما احتاج أي حد ينزل يكسّر الدنيا انت قاعد على الدكة عشان تنزل تغير النتيجة لصالحي مش تبقى عليّ".

وأضاف شوبير: "المفروض تنزل تبقى عامل ضغط لفرقتي، أنا إللي اضغط مش أنا اللي انضغط أنا اللي أهاجم، لكن ده للأسف ده محصلش في تغييرات الأهلي قدام إنتر ميامي أنا لازم أكون أمين في هذه النقطة".

وحسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبتلك النتيجة يحصل الفريقان على نقطة لكل منهما في انتظار اللقاء الآخر في المجموعة الأولى بين بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

مجريات اللقاء

وخلال الشوط الأول سيطر الأهلي على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل إلا أن حارس إنتر ميامي تصدّى لكرتى إمام عاشور ووسام أبو علي.

وفي الدقيقة 14 تعرّض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية خرج على إثرها باكيًا من اللقاء ليحل زيزو بديلا له.

وشهدت المباراة في الشوط الثاني سيطرة من جانب إنتر ميامي الأمريكي على مجريات المباراة وإهدار أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل.