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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: إنفانتينو كان في حالة انبهار بالأهلي وجماهيره خلال مباراة ميامي

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، مفاجأة بشأن إنفانتينو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: ''إنفانتينو كان في حالة انبهار شديد جدًا بالنادي الأهلي وجماهيره في مباراة إنتر ميامي''.

ويستمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريباته اليومية بولاية نيوجيرسي الأمريكية، بعدما انتقل إليها عقب مباراة إنتر ميامي التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية. 

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام بالميراس البرازيلي، والمقررة في السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.


 ريبيرو يسعى لتصحيح الأخطاء

يقود المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو تدريبات الفريق، حيث يركز على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء إنتر ميامي، خاصة على المستوى الدفاعي، وإهدار الفرص، بالإضافة إلى أزمة تسديد ركلة الجزاء التي شهدت إصرار محمود حسن تريزيجيه على تنفيذها وإضاعتها، ما تسبب في حالة من الغضب بين الجماهير، خاصة في ظل وجود زيزو كخيار أفضل للتنفيذ.
 

تحليل الأداء والتركيز على المواجهات المقبلة
 

أكد ريبيرو، أن الفريق قدم أداءً جيدًا في الشوط الأول وخلق فرصًا واضحة، لكنه لم ينجح في التسجيل، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد العديد من الإيجابيات رغم بعض السلبيات مثل البطء والتمريرات الخاطئة، موضحا أن أداء الحارسين محمد الشناوي وأوسكار أوستاري كان مميزًا، مثنيًا على تصدياتهما الحاسمة.

التركيز على المستقبل وإغلاق صفحة ميامي
 

وأشار ريبيرو، إلى أن ميسي نشط في الشوط الثاني، خاصة في الكرات الثابتة، إلا أن الأهلي نجح في الحد من خطورته، مشددا على أن الفريق لم يمتلك وقتًا كافيًا للتحضير، لكنه يسعى لبذل أقصى جهد خلال البطولة.

وأكد أنه المسؤول عن تحديد منفذ ركلات الجزاء، داعيًا إلى عدم تضخيم خطأ واحد، مختتما حديثه بتأكيده على التركيز الكامل في مواجهتي بالميراس وبورتو لتحقيق أهداف الأهلي في البطولة.

شوبير الاهلي الزمالك

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