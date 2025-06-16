مدرب الأهلي السابق: ريبيرو مدرب جيد جدا.. وهذه رسالتي للجماهير

تحدث كافين جونسون مدرب الأهلي السابق، عن أداء الفريق ضد إنتر ميامي في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال كافين جونسون في تصريحات خاصة عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "الأهلي كان بأمكانه الفوز على إنتر ميامي بثلاثة أهداف ولكنه أهدر انتصار مستحق".

وأضاف مدرب الأهلي السابق: "أداء الفريق في المباراة الافتتاحية مبهر ولكن كان ينقصه تسجيل الأهداف، الأهلي قادر على التأهل من المجموعة ومباراة بالميراس ستكون أقوى".

وأكمل: "ريبيرو مدرب جيد جدًا ولديه أسلوب لعب خاص وسينجح مع الأهلي".

واختتم حديثه قائلًا: "رسالتي إلى جماهير الأهلي هي: كونوا صبورين مع فريقكم، وواصلوا دعمه كما فعلتم طوال المئة عام الماضية".