أسوياء كتير.. منشور مثير من شوبير عن مباراة الأهلي وإنتر ميامي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن جماهير الكرة المصرية بمباراة الأهلي وإنتر ميامي.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية صباح اليوم:''في أسوياء كتير .. كان في عشرات من جماهير الزمالك والمصري والإسماعيلي ساندوا الأهلي بقوة أمام إنتر ميامي''.

وكان قد شارك الإعلامي أمير هشام، لقطات من وصول لاعبو النادي الأهلي ، إلى فندق الإقامة في نيوجيرسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام: “ وصول لاعبو النادي الأهلي إلى فندق الإقامة في نيوجيرسي ”

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بالميراس البرازيلي، صورة تجمعي لاعبي الفريق برفقة لاعبي الأهلي من بينهم الشناوي وحمدي فتحي.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي بالميراس عبر فيس بوك: "إلى العائلة.. الخطوة التالية".



انتهت المواجهة القوية التي جمعت بين فريق بالميراس البرازيلي ونظيره بورتو البرتغالي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “ميتلايف” بمدينة نيويورك الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

صراع ناري في مجموعة الأهلي

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تشهد تنافسًا شرسًا بمشاركة أربعة فرق: بالميراس، بورتو، الأهلي المصري، وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.





وكان الأهلي قد افتتح مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام إنتر ميامي، في المباراة التي أقيمت فجر الأحد على الأراضي الأمريكية، في إطار نفس الجولة.





تساوي النقاط يشعل المجموعة





بهذا التعادل، تساوت الفرق الأربعة في رصيد النقاط، حيث يمتلك كل فريق نقطة واحدة بعد نهاية الجولة الأولى. هذا التعادل الجماعي يجعل صراع التأهل إلى الدور التالي في غاية الإثارة، ويمنح كل فريق فرصة متساوية لتحقيق الحلم بالوصول إلى الدور ربع النهائي.