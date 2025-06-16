خالد الغندور يهاجم شوبير: ركز مع فريقك بدل ما تتكلم عن الزمالك

وجّه خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، انتقادات لاذعة للإعلامي أحمد شوبير، متهمًا إياه بالإساءة إلى نادي الزمالك، رغم تواجده حاليًا في الولايات المتحدة لتغطية بطولة عالمية لكرة القدم.

وقال الغندور، في مقطع فيديو بثّه عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، إنه شعر بالضيق من تصريحات شوبير الأخيرة، مضيفًا: "أنا زعلت جدًا من كابتن أحمد شوبير، لأنه إعلامي كبير ومسافر لأمريكا لحضور بطولة مهمة، لكن فكرة رمي الكلام على الزمالك مش مقبولة".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "المفروض تركز مع فريقك بدل ما تخاطب السوشيال ميديا، وخصوصًا إنك في فعاليات عالمية مهمة في كرة القدم، فمش منطقي إن الزمالك لسه شاغل بالك".

واختتم الغندور حديثه قائلًا: "الزمالك حاليًا يمر بأزمات ومشاكل كبيرة، والسؤال: ليه الناس مركزة معاه بالشكل ده؟"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"الترصد الإعلامي" للنادي في هذه المرحلة الحرجة.