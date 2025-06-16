ترتيب مجموعة الأهلي في مونديال الأندية بعد تعادل بالميراس وبورتو.. صدارة حمراء

أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تُقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

تضم هذه المجموعة أربعة أندية هي: الأهلي المصري، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي.

تعادل سلبي بين بالميراس وبورتو

شهد ملعب “ميتلايف” في مدينة نيويورك مواجهة قوية بين فريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف. وتُعد هذه المباراة أول مواجهة رسمية تجمع بين الفريقين في تاريخ مشاركاتهما القارية والدولية.

الأهلي يفرض التعادل على إنتر ميامي

وفي نفس الجولة، تعادل الأهلي المصري مع فريق إنتر ميامي الأمريكي بدون أهداف في مباراة أقيمت فجر الأحد. وأظهر الأهلي أداءً دفاعيًا منظمًا، وخرج بنقطة مهمة في بداية مشواره بالبطولة.

صراع مشتعل في المجموعة الأولى

بهذه النتائج، تمتلك الأندية الأربعة في المجموعة الأولى نقطة واحدة لكل منها، وهو ما يجعل الصراع على بطاقتي التأهل للدور التالي مفتوحًا على مصراعيه. وتترقب الجماهير الجولة الثانية، التي قد تكون حاسمة في تحديد شكل المنافسة.

مواجهات الجولة الثانية المنتظرة

في الجولة الثانية من دور المجموعات، يلتقي النادي الأهلي مع بالميراس في مواجهة قوية ومثيرة، بينما يلعب بورتو البرتغالي ضد إنتر ميامي، في محاولة لكل فريق لحصد أول فوز يقربه من التأهل للدور نصف النهائي



