تامر عبد الحميد: زيزو أقوي جناح في مصر.. ويتفوق على لاعبي الأهلي

قال تامر عبد الحميد "دونجا"، لاعب الزمالك السابق، تعليقا على أداء الأهلي في مباراته أمام إنتر ميامي، إن اللقاء شهد تداخلاً واضحًا في الرؤية بين المدير الفني ريكاردو ريبيرو والمساعد عماد النحاس، وهو ما انعكس على أداء الفريق داخل الملعب.

وقال دونجا، خلال تصريحاته في برنامج "استاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور: "في اللحظة الأولى من المباراة، كان من الممكن أن نشاهد تفوقًا كاسحًا للأهلي، لكن الفريق أهدر عددًا كبيرًا من الفرص السهلة".

وأضاف: "كنت متوقع إن الأهلي يُنهي الخطة في اللحظة الثانية، لكن الصورة انقلبت، وسيطر إنتر ميامي على مجريات اللعب".

وتابع: "الأهلي واجهه سوء توفيق في الشوط الأول، ولم ينجح في ترجمة الفرص إلى أهداف، والغريب أن ريبيرو لم يُجرِ أي تغييرات جوهرية في الشوط الثاني، وظهر الفريق بمستوى أقل من المتوقع".

وأشاد بالمستوى الكبير الذي قدمه أحمد سيد زيزو، قائلاً: "زيزو حاليًا هو أقوى جناح في مصر، يستطيع اللعب أمام أي منافس، ويتفوق على أي لاعب في الأهلي".

واختتم: "نسخة بن شرقي مع الزمالك كانت الأفضل على الإطلاق، لكن زيزو الآن في أفضل فتراته، ويتفوق على حسين الشحات وطاهر محمد طاهر".