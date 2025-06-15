أمير هشام: ريبيرو كان يخطط لمشاركة زيزو شوطا واحدا فقط.. وبن شرقي لم يكن غاضبا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تواصل مع بعثة الفريق في مدينة ميامي، وأكد ثقته في قدراتهم على تحقيق نتائج جيدة خلال مواجهتي بالميراس وبورتو.

وقال عبر برنامج “بلس 90” على شاشة قناة “النهار” الفضائية: أشرف بن شرقي لاعب الأهلي لم يشارك في لقاء إنتر ميامي، والواضح أن خوسيه ريبيرو قام بتقييم اللاعب وفقا للأداء لأمام باتشوكا المكسيكي، وهذا أمر خاطئ بالتأكيد.

وأضاف: خوسيه ريبيرو من الصعب تقييمه حاليا، ولا زال مبكرا الحكم عليه، وبن شرقي تدرب بعد المباراة وكانت الأمور طبيعية للغاية.

وواصل: بن شرقي كان يعتقد أنه سيلعب أساسيًا، لكن الأمر لم يتطور مطلقا ولم تحدث أي مشكلة، وكانت هناك جلسة سريعة مع محمد يوسف المدير الرياضي.

وأكمل: زيزو لعب وقتا أكبر من الوقت الذي كان يخطط له الجهاز الفني، وريبيرو كان يريد مشاركته شوطا واحدا فقط بعد عودته من فترة غياب طويلة، لكنه لعب لمدة 65 دقيقة أو أكثر؛ بسبب إصابة إمام عاشور.

واختتم تصريحاته: زيزو قدم مستوى جيدا، وكان من الطبيعي أن يقل بدنيًا مع مرور الوقت؛ لأنه بعيد عن المباريات منذ فترة طويلة.